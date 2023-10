L'Argentine et la Nouvelle-Zélande se retrouvent ce vendredi en demi-finale de Coupe du monde. Les deux équipes ne se sont jamais retrouvées à un tel niveau. Favoris de ce match, les Blacks ont un bilan largement en leur faveur.

Vendredi à 21 heures, la Nouvelle-Zélande et l'Argentine se retrouvent en demi-finale de la Coupe du monde. Les deux équipes ont l'habitude de s'affronter en Rugby Championship et le bilan est largement en faveur des hommes en noirs, mais les Argentins ont réussi à renverser les Blacks deux fois ces dernières années. Évidemment, les troupes de Ian Foster s'avancent comme grands favoris face aux Pumas et même s'ils se sont fait surprendre récemment cela n'enlève rien à leurs 33 victoires en 36 rencontres (deux défaites donc, et un match nul en 1985). Parmi ces succès, trois ont eu lieu durant un Mondial, deux en poule (1987 et 2015) et un quart en 2011, pour autant de victoire. Les chiffres sont donc largement en faveur des All-Blacks, mais un match n'est jamais gagné à l'avance et les Argentins joueront crânement leurs chances.

Les exploits argentins

Entre 1985 et 2019 les deux équipes se sont rencontrées 29 fois et jamais la Nouvelle-Zélande n'a perdu. Mais depuis 2020 les Pumas ont réussi l'exploit deux fois. Certes la première victoire avait eu lieu en pleine "période Covid" et la seconde quand les Blacks étaient au plus mal en plein été 2022. Le contexte sera plus favorable aux triples champions du monde vendredi sur la pelouse du stade de France, eux, qui viennent de battre la meilleure équipe du monde. Cette année, la Nouvelle-Zélande n'a fait qu'une bouchée des Argentins (victoire 41-12) et s'avancera donc en grand favori pour accéder à la grande finale du dimanche 28 octobre !