Deuxième demi-finale de la Coupe du monde 2023, ce Angleterre - Afrique du Sud est un véritable classique du rugby mondial. Le XV de la rose aura fort à faire face aux champions du monde en titre, eux qui ont pris l'habitude de les battre en Coupe du monde.

Némésis : ennemi juré du héros. Pas certain que l'Angleterre ait la ganache parfaite d'un authentique héros. En revanche, l'Afrique du Sud est bien son ennemi juré, celui qui se met toujours sur sa route au moment où le XV de la Rose se croit arrivé, plus beau que tout le monde, enfin champion. C'est à cet instant précis que les Springboks aiment venir et calmer les ardeurs anglaises, transformant souvent les espoirs en larmes.

La dernière victoire des Springboks

26 novembre 2022, après avoir perdu d'un petit point la semaine précédente, les Springboks retrouvent à nouveau les Anglais à Twickenham. Pas au meilleur depuis leur défaite au Mondial japonais (on y reviendra), les Anglais sont dépassés par la puissance sud-africaine, 14-3 à la pause. Le carton rouge reçu par Thomas Du Toit à la 61e minute ne changera rien. Les hommes de Jacques Nienaber finissent par s'imposer 27 à 13 dans le temple du rugby.

Avantage Boks en Coupe du monde

Mais comme leur nom l'indique, ces test-matchs ne sont que des tests, là pour occuper la foule. Quand les matchs importants arrivent, les vrais, les phases finales en somme, c'est à ce moment qu'on peut réellement évaluer une équipe, la disséquer et voir ce qu'elle a dans les tripes. Une victoire au Vélodrome en novembre 2022, ne vous assure pas, bien au contraire, de gagner un an plus tard face à la même équipe, demandez à Fabien Galthié.

À ce jeu-là, les Springboks ont aussi quelques longueurs d'avance sur les Anglais. 2019, 2007 (deux fois), 1999 : autant de victoires des Sud-africains sur nos voisins d'outre-Manche en Coupe du monde. Seule ombre au tableau, en 2003, les futurs champions du monde anglais étaient venus à bout des hommes de Rudolf Straeuli, à une époque bien sombre du rugby sud-africain.

Pour le reste, que des victoires springboks dont trois en phases finales. 1999 au Stade de France en quart de finale, une autre dans le même antre en finale en 2007 et la dernière finale au Japon. Ajoutez à ça une victoire en poule, toujours à Saint-Denis, en 2007. Autant dire que la Coupe du monde et l'enceinte française réussissent plutôt bien aux Boks.

Le souvenir de Yokohama

C'est le dernier match marquant entre les deux équipes : la finale de la dernière Coupe du monde. Quatre ans plus tard les deux équipes n'ont pas beaucoup changé et de nombreux acteurs de la partie seront sur la pelouse samedi. À l'époque, l'Angleterre était passée à côté de son match, pensant déjà tenir le trophée Webb Ellis d'une main, après leur impressionnant succès face à la Nouvelle-Zélande en demie. Cette fois, le XV de la Rose a troqué son costume de favori pour celui d'outsider, espérant sans doute tromper son adversaire et conjurer le sort.