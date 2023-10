Dans ViàMidol la quotidienne, Maxime Médard, ancien international aux 63 sélections avec le XV de France est revenu sur la prestation des Bleus lors de cette Coupe du monde. L'ancien toulousain revient notamment sur le Mondial de Gaël Fickou.

Éliminé en quart de finale face à l'Afrique du Sud, l'heure était au bilan du parcours de ce XV de France dans ViàMidol la quotidienne. Dans l'émission de ce mercredi, Maxime Médard revenait sur la prestation des hommes de Fabien Galthié. Durant cette Coupe du monde au centre de l'attaque Gaël Fickou s'est montré un brin en dessous de ses standards.

J'avais envie d'un Gaël Fickou qui soit plus entreprenant

"J'ai trouvé Gaël Fickou en dedans durant cette Coupe du monde. C'est un joueur exceptionnel mais j'ai trouvé que pendant quatre ans il avait vraiment emmené une densité et une confiance à toute l'équipe et à tous les jeunes qui sont arrivés. Mais sur cette Coupe du monde j'avais envie d'un Gaël Fickou qui soit plus entreprenant et qu'il soit plus mis en avant. C'est vrai que je l'adore mais sur ce Mondial il a été en dedans.", assure Maxime Médard.