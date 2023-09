Pour tout savoir sur Gaël Fickou

Découvrez Gaël Fickou, le centre du XV de France et du Racing 92. Son profil, sa carrière et son poste, sans oublier son parcours et ses principaux atouts.

Son profil Âge : 29 ans Taille et poids : 1,90 m et 99kg Poste : Centre Sélections : 81 Club : Racing 92 Palmarès : Tournoi des 6 Nations 2022 (Grand Chelem) Son parcours Le jeune Gaël Fickou se tourne d'abord vers le football. Proche d'intégrer un centre de formation, ses origines le rattrapent finalement. Minot de La Seyne, il signe une licence à l'US Seynoise, le club de rugby local. Son talent l'amène au RC Toulon. Mais il décide à 18 ans de rejoindre un autre club qui évolue en rouge et noir pour faire ses débuts en professionnels : le Stade toulousain. Très vite cataloguer comme le grand espoir du rugby français, il marque les esprits des fans de rugby en 2014 avec son essai offrant la victoire aux Bleus contre l'Angleterre en 2014. Transféré au Stade français en 2018, pour marquer les nouvelles ambitions des soldats roses, il rejoint finalement le rival du Racing 92 en plein milieu de la saison 2021, ce qui ne manquera pas de faire polémique dans le milieu du rugby. Ses points forts Gaël Fickou est un centre extrêmement complet. Devenu plus gestionnaire avec l'âge, il est cependant un joueur sur lequel Fabien Galthié sait qu'il peut compter. Capitaine de la défense des Bleus, il a une lecture du jeu au-dessus de la moyenne. Lui et la Coupe du monde 2023 Gaël Fickou va, sauf pépin de dernière minute, débuter ce Mondial dans le costume de titulaire indiscutable. Avec son compère Jonathan Danty au centre du terrain, ils ont prouvé au fil des années que cette paire de centres est l'une des meilleures au monde.