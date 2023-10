Miles Amatosero s'est engagé avec les Waratahs et débutera la saison 2024 de Super Rugby avec le club australien. Le deuxième ligne de Clermont était jusqu'ici joker Coupe du monde à l'ASM.

Miles Amatosero rejoint (enfin) les Waratahs. Déjà courtisé par le club de Sydney la saison dernière, le deuxième ligne de Clermont rejoindra finalement la Nouvelle-Galles du Sud pour la saison 2024 de Super Rugby. Formé à l'ASM, le géant australien a passé quatre saisons en Auvergne et a disputé vingt-neuf matchs sous les couleurs jaune et bleu. "Tout d'abord, je suis incroyablement enthousiasmé par l'opportunité de rentrer chez moi en Australie et de représenter les Waratahs et également d'être plus proche de ma famille", a déclaré Amatosero dans un communiqué.

Mon rêve est de jouer pour l'Australie

"Quand je suis parti très jeune, c'était difficile d'être loin d'eux. Ma sœur a eu deux enfants maintenant, et je n'ai pas vraiment été là depuis longtemps, mon frère a eu 18 ans, donc j'ai hâte de revenir avec eux et de les avoir dans les tribunes". Joker Coupe du monde de Tomas Lavanini et Marcos Kremer cette saison, Miles Amatosero n'a disputé que treize minutes avant la Coupe du monde, face à Oyonnax. Aujourd'hui, le deuxième ligne australien rêve de porter le maillot des Wallabies. "Je suis enthousiasmé à l'idée de réaliser mon rêve de jouer pour l'Australie, c'est tout ce que je veux. J'ai toujours dit : 'Mec, j'aimerais qu'un jour je puisse être un Wallaby.'"

"Miles est un talent exceptionnel, et son retour au rugby australien est une étape importante pour les NSW Waratahs", a expliqué Darren Coleman. "Sa taille, son physique et ses qualités athlétiques à un si jeune âge font de lui un atout précieux pour notre groupe d'attaquants".