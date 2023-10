Mike Tindall (45 ans ; 75 sélections avec l'Angleterre) avait le cœur lourd après la défaite du XV de France face à l'Afrique du Sud. L'ancien centre anglais était complètement Tricolore et s'est chargé d'égratigner les Springboks.

Un Anglais supporter du XV de France. Mike Tindall était bien derrière les Bleus lors du quart de finale opposant les hommes de Fabien Galthié à l'Afrique du Sud. L'ancien centre du XV de la Rose (45 ans ; 75 sélections) était fortement déçu suite à l'élimination des Français dès les quarts. Dans le podcast The Good, The Bad and The Rugby, l'ancienne icône de Gloucester n'a pas mâché ses mots. "J’étais plus ému par ce match que par le match anglais. Je voulais tellement que la France arrive là où elle mérite d’être. Ils méritaient de gagner ce match ; ils étaient nettement meilleurs que l'Afrique du Sud qui a raté 43 plaquages, elle a dû en faire 153, elle a perdu sur toutes les statistiques dans tous les domaines. Ils n'ont rien créé, et pourtant c'est ce que fait l'Afrique du Sud lors des Coupes du monde. Si vous remontez à 2019, j’ai dit : "Ce serait une honte si l’Afrique du Sud gagnait la Coupe du monde", et ils l’ont gagnée".

Tindall soutenu par Haskell

Dans le même podcast, l'ancien troisième ligne s'est joint au propos de Mike Tindall. "C'est vrai, en fait. C'est tout ce qu'ils ont fait. Ils n'ont pas joué de rugby décent jusqu'à ce qu'ils arrivent à ce dernier match en 2019. Mais je pense qu'il faut rendre hommage à l'Afrique du Sud. Ils jouent un certain type de rugby et sont tout simplement impitoyables". Les deux anciens internationaux seront maintenant au soutien du XV de la Rose qui tentera de sauver l'hémisphère nord face aux champions en titre. Pour rappel, l'Angleterre reste la seule nation encore invaincue dans cette Coupe du monde 2023.