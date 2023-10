Vendredi soir (21 heures), l'Argentine affrontera la Nouvelle-Zélande en demi-finale du Mondial. Une affiche qui sur le papier appraît déséquilibrée. Mais les Argentins, qui ont battu les Blacks en 2022, croient plus que jamais l'exploit possible.

Les Blacks peuvent-ils se faire surprendre par les Argentins ? Sur le papier, cela semble difficile à imaginer, tant les hommes en noir ont impressionné pour sortir l'Irlande en quart de finale. "Tout le monde s'attend à une finale entre la Nouvelle-Zélande et l'Afrique du Sud", a même confié le sélectionneur Michael Cheika au moment d'annoncer son équipe. Mais l'Argentine possède un avantage, celui d'avoir battu les Blacks à deux reprises lors des trois dernières années, la dernière en 2022 à Christchurch (18-25). "Il n'y a pas beaucoup d'opportunités dans la vie - jouer une demi-finale est encore plus rare et nous ne voulons pas avoir de regrets", a confié Cheika avant de revenir sur la victoire argentine : "Dans le match de 2020, nous avions mis en place des choses qui avaient très bien fonctionnées. On ne peut pas dire qu'un seul match suffit pour y arriver à chaque fois, car il y a beaucoup de fois où nous n'y sommes pas parvenus. Nous nous sommes entraînés du mieux possible et nous serons prêts. Nous verrons ce qui se passera."

Montoya : "C'est le moment de sortir le match de notre vie"

Quand tu entres sur le terrain, tu es là pour gagner, tu y crois. Oui, nous avons encore quelques premières à réaliser (en cas de succès, l'Argentine se qualifiera pour la première fois de son histoire en finale de Coupe du monde, N.D.L.R.). Nous avons été la première équipe d'Argentine à battre la Nouvelle-Zélande, c'est la preuve qu'on peut battre n'importe qui. On a confiance en notre équipe et nos joueurs. C'est le moment de sortir le match de notre vie et de tout donner.

Gallo : "Tout faire pour que vendredi soit un grand jour"

On connait la puissance physique de la Nouvelle-Zélande mais nous croyons en nous. Si je devais laisser un message à nos supporters, ce serait qu'ils doivent croire en nous. Nous, les Pumas, nous allons tout faire pour que vendredi soir soit un grand jour, peu importe le résultat. J'espère qu'ils seront fiers de ce qu'ils vont voir sur le terrain.

Boffelli : "On est capables de le refaire"