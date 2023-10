Après la défaite du XV de France face à l'Afrique du Sud, la polémique enfle suite à des décisions arbitrales litigieuses. Si Ben O'Keeffe est ciblé, les Bleus ne sont pas exempts de tout reproche. Mais cette défaite pourrait également symboliser le manque d'influence de la France sur la scène mondiale, comme le souligne Florian Grill, le président de la FFR.

Il s'était refusé à évoquer une défaite. Florian Grill, le président de la FFR, s'était longuement confié dans Midi Olympique, deux jours avant France - Afrique du Sud. Au milieu d'un entretien mêlant développement du rugby et analyse froide d'un Mondial tout feu tout flamme, le patron du rugby français soulignait un point majeur : la baisse d'influence de la France dans les instances internationales. Depuis le départ de Bernard Laporte de sa fonction de vice-président de World Rugby et de la commission "rugby" (en lien avec les nations et les arbitres), la France a vu l'ancien flanker écossais John Jeffrey prendre la succession de l'ancien président de la FFR.

"Nous avons besoin de retrouver de l’influence sur la scène internationale. Aujourd’hui, nous n’avons qu’un seul arbitre de champ à la Coupe du monde. Nous n’avons plus de représentant au board de World Rugby. À l’international, la voix de la France ne pèse plus. Il s’est passé ce qu’il s’est passé, je ne vais pas revenir sur les épisodes douloureux que notre rugby a traversés et qui ont éliminé notre représentation dans les instances. Désormais, nous traçons une vision à long terme pour entraîner les gens avec nous" soufflait Florian Grill. En comparaison, le Sud-Africain Mark Alexander est resté dans le Comuté exécutif.

Le demi de mêlée sud-africain de Montpellier a souligné la qualité de la préparation et de la stratégie sud-africaines. À ses yeux, Ben O'Keeffe, décrié par les Français, a été à la hauteur du rendez-vous.



Il y a un mélange de réunions officielles et de plein d’autres réunions, plus officieuses

Le rugby n'échappe évidemment pas à l'art du lobbying. De là à penser que le sort d'une rencontre dépend du nombre de membres à World Rugby ? La marche est haute à franchir. D'autant que des polémiques similaires avaient éclaté suite à la finale du Mondial 2011, perdue par la France face à la Nouvelle-Zélande, et que, pourtant, Bernard Lapasset était à la tête de l'IRB, l'ancêtre de World Rugby. Mais une chose est certaine, le rugby français doit retrouver son éclat au niveau international.

Si l'aspect sportif est terminé, Florian Grill et son équipe s'attellent à faire peser la voix française au milieu des géants mondiaux, au sein d'un fonctionnement bien particulier. "Disons qu’il y a un mélange de réunions officielles et de plein d’autres réunions, plus officieuses… C’est beaucoup de "small talks" comme disent les anglo-saxons, des discussions parallèles. Pour les neuf réunions officielles, Jean-Marc Lhermet, Brigitte Jugla et Abdelatif Benazzi représentaient la France. Ensuite, pour les autres échanges plus informels, nous sommes un petit bureau très actif".