Les quarts de finale de la Coupe du monde ont totalement bousculé l'ordre mondial. L'Afrique du Sud prend la tête du classement World Rugby alors que la France tombe à la quatrième place.

Un nouvel ordre mondial gouverne le rugby. Suite aux victoires des Springboks et des All Blacks, l'Afrique du Sud et la Nouvelle-Zélande dominent le classement établi par World Rugby chaque semaine. Premières et deuxièmes avant leur week-end noir, l'Irlande et la France descendent à la troisième et quatrième place. Les Bleus n'avaient plus quitté le podium depuis le 27 août dernier. Un tableau symbolisant les revers concédés par les Verts et les Bleus face aux deux favoris de la compétition.

Le classement World Rugby au 16 octobre 2023 1. Afrique du Sud 2. Nouvelle-Zélande 3. Irlande 4. France 5. Angleterre 6. Écosse 7. Argentine 8. Pays de Galles 9. Australie 10. Fidji

L'Angleterre cinquième

Autre changement notoire, l'Angleterre grimpe à la cinquième place. Après un Tournoi des 6 Nations moribond, le XV de la Rose reste la seule équipe invaincue de cette Coupe du monde et affrontera les Springboks en demi-finale. Longtemps placée derrière le quatuor habituel, l'Écosse descend d'une place, talonnée par l'Argentine. Après une phase de poules plus que moyenne, les Pumas ont fait le travail contre le pays de Galles et s'avancent également en demi-finale. Septièmes au classement de World Rugby, les hommes de Michael Cheika devancent les Gallois. L'Australie et les Fidji ferment le top 10.