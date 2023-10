Le numéro 8 des Bleus a déploré l’inefficacité défensive des siens et les petites erreurs qui ont eu de grandes conséquences. Il n’a en revanche pas souhaité s’étendre sur l’arbitrage du soir.

Quel sentiment prédomine dans le vestiaire ?

Beaucoup de déceptions. C’est dur, très dur. A chaud, on ne peut pas le digérer. Il faudra du temps. Chacun le vit à sa façon. Il y a des larmes. Tout le monde est différent.



Qu’est-ce qui a manqué pour que ça bascule en votre faveur ?

C’est dur de répondre. Il y a des petites erreurs et des faits de jeu qui se payent cash face à ce genre d’équipes.



Quel est le plus gros regret sur la partie ?

Peut-être la première période. Les trois essais qu’ils marquent sont venus trop facilement. Comme je l’ai dit, il y a ces petites erreurs qui ne sont pas liées à un manque d’intensité ou à une faute stratégique.



Au retour des vestiaires, alors que vous êtes à +6, vous n’arrivez pas à creuser l’écart. Le tournant n’est-il finalement pas là ?

C’est une des meilleures défenses du circuit international. Déjà, leur mettre 28 points, c’était une belle performance. Ils ont encore prouvé toute leur qualité. Ils peuvent plier mais ils ne cassent pas facilement.



Avez-vous été surpris par leur stratégie ?

On s’attendait à ce qu’ils jouent comme ça, de façon très simple mais bien exécutée.



Antoine Dupont a fustigé l’arbitrage. Etes-vous d’accord ?

Je n’ai pas envie de ressasser ça. Je n’ai pas envie de garder ce souvenir de la Coupe du monde, il y a des choses tellement plus belles à retenir. Ça ne fera qu’accroître la frustration.



Arrivez-vous à vous projeter sur la suite ?

Il va falloir digérer. On a la chance d’avoir un Tournoi dans trois mois où il y aura trois matchs en province qui nous permettront de retrouver notre public qui a été fabuleux. Et ça va nous aider à passer à autre chose. Et après, on repart sur un cycle. Quatre ans, c’est très long au niveau international. Quel sera le groupe dans quatre ans ? On ne sait pas mais ceux qui sont là feront tout pour y être et provoquer un nouveau quart de finale.