Ce dimanche après-midi, les Fidjiens se sont inclinés 30-24 face à l'Angleterre à Marseille. Dans cette rencontre, Vilimoni et Viliame Mata ont tout essayé, alors qu'Ilaisa Droasese s'est manqué.

15. Ilaisa Droasese 3,5/10

Match difficile pour l'arrière, peu en vue et aux choix pas toujours judicieux. Il a été contré dans son jeu au pied dans une sortie de camp (30'). Il a tenté une relance dans ses dix mètres mais a terminé en touche, donnant une munition aux Anglais. cela s'est terminé avec une pénalité réussie par Farrell (53'). Enfin, il a gâché un bon ballon d'attaque avec un surnombe en n'écartant pas. Cinq secondes plus tard, il s'est retrouvé pénalisé pour un ballon gardé au sol.

14. Vinaya Habosi 4/10

Match a double tranchant pour l'ailier du Racing 92, remplacé dès la 46'. Il a débuté son match avec un bon grattage (7'). Il s'est aussi illustré aussi avec sept plaquages réussis et quatre défenseurs battus. Mais il a fait un tête-contre-tête avec Marcus Smith et a écopé d'un carton jaune.

13. Waisea Nayacalevu 5/10

Six plaquages réussis mais quatre ratés. Le match du capitaine fidjien a été difficile en défense. Offensivement, il a réussi à faire des différences, comme sur le deuxième essai des siens, battant cinq défenseurs et parcourant 70 mètres avec le ballon dans les mains, ou plutôt dans la main.

Waisea Nayacalevu a rendu une copie mitigée. PA Images / Icon Sport

12. Josua Tuisova 4/10

Le centre fidjien n'a pas fait les différences habituelles dans ce match serré, où sa puissance aurait fait du bien aux siens. Mais il a été très bien muselé par les Anglais qui l'ont surveillé sur chaque ballon touché. Il n'a battu qu'un défenseur et n'a franchi qu'une fois, alors que l'on est en droit d'attendre plus de lui. Sa sautée inutile et ratée dans son camp sur une attaque en première main a coûté au final trois points à son équipe.

11. Semi Radradra 7/10

Longtemps, le futur joueur du Lou a été peu en vue, à l'image de son Mondial finalement, étant souvent trop frontal et ne jouant pas sur ses appuis. Ses inspirations coincident au retour des Fidjiens dans le match à l'heure de jeu. Il a réalisé une magnifique passe sautée sur le deuxième essai fidjien. Sa percée a enflammé le stade (66'). Et il a crée le troisième essai fidjien à partir de rien, monopolisant deux défenseurs avant de faire une passe après contact magique.

10. Vilimoni Botitu 6,5/10

L'habituel centre de Castres a été auteur d'un bon match à l'ouverture. D'entrée de match, il s'est illustré avec un bon jeu au pied dans le dos défense (4'). Si sa chistéra géniale après une prise intervalle n'a pas été réceptionnée par son coéquipier. mais cela démontre sa volonté de jouer après contact, dès qu'il le peut. Cela s'est ressenti sur le premier essai fidjien, où sa passe après contact puis celle entre les jambes ont été décisives. C'est lui qui a inscrit le troisième essai fidjien pour remaner les siens à 24 partout.

9. Frank Lomani 3,5/10

Le demi de mêlée a eu du mal face aux Anglais, alors que personne ne semble s'être installé avec le numéro neuf dans cette équipe, que ce soit lui ou son concurrent Simione Kurivoli. Frank Lomani a vu sa première pénalité taper le poteau (18') et sa troisième passer à côté (25'). Six points lachés en route, cela ne pardonne pas... Il a aussi concédé une pénalité juste avant la mi-temps, alors que les Fidjiens avaient une dernière munition dans le camp adverse. Il a quand même retourné Courtney Lawes sur un plaquage réalisé avec un partenaire. Et il a fait preuve de malice pour récupérer une pénalité au profit d'Ellis Genge le tenait.

8. Viliame Mata : 7/10

Le joueur d’Édimbourg a été le meilleur fidjien du huit de devant. À la 4ème, il a éteint un ballon porté anglais en passant au coeur. À la 28ème minute, c’est lui qui a sonné la révolte fidjienne avec un essai en solitaire sous les poteaux. Deux minutes plus tard, il a retourné Courtney Lawes comme une crêpe pour l’envoyer en touche. Vous ajoutez à tout ça 10 plaquages et vous avez là une énorme performance.

7. Levani Botia : 6/10

Le Rochelais a parfaitement débuté la rencontre. C’est lui qui a gratté le premier ballon du match dès la 2ème minute. Ensuite, il a comme à son habitude marquer au fer rouge les attaquants adverses avec de gros impacts. Après l’heure de jeu, il a bien failli coûter cher aux siens à la suite d’un accrochage avec Curry. En patron, il est tout de même le meilleur plaqueur de son équipes avec 11 réussites.

Levani Botia s'est accroché avec Tom Curry en seconde période. PA Images / Icon Sport

6. Lekima Tagitagivalu : 4/10

Étincelant face au pays de Galles lors du premier match des Fidji dans cette Coupe du monde, le Palois a raté sa partie face à l’Angleterre. Seulement 6 plaquages pour lui, et aucune bonne action ballon en main. Il a souffert de la comparaison avec ses autres compères de la troisième ligne.

5. Albert Tuisue : 5/10

Replacé dans la cage à cause de nombreuses blessures, Tuisue n’a pas réalisé le match que son talent pouvait laisser espérer. Cantonné au travail de l’ombre, il a tout de mêlée réussi huit plaquages, pour un seul de manqué.

4. Isoa Nasilasila : 6,5/10

Exceptionnel en touche, le numéro 4 a été l’homme le plus important de l’alignement des siens face aux Anglais. À la 68ème minute, il est sorti de sa boîte pour percer la défense adverse et servir sur un plateau Vilimoni Botitu, qui est allé marquer. Un grand match de Nasilasila.

3. Luke Tagi : non noté

Le pilier droit des Flying Fijians a vécu un petit cauchemar sur la pelouse du Vélodrome. Pénalisé au sol à la 9ème minute, il est tout de même à créditer d’une bonne percussion à la 16è. Pas à son meilleur niveau, il a dû quitter les siens dès la 26ème minute sur blessure.

2. Tevita Ikanivere : 5,5/10

Habituel remplaçant, Ikanivere a assumé en étant précis en touche, mais n’a pas eu un énorme rendement dans le jeu courant. Il rend un copie propre, mais sans folie avec un quatre sur quatre en défense et seulement quatre mètres parcourus ballon en main.

1. Eroni Mawi : 5/10

Six plaquages, aucun de manqué, le pilier gauche fidjien ne s’est pas échappé en défense. Néanmoins, il a été plus que discret dans le jeu courant, en ne parvenant pas à mettre la défense anglaise en danger. Remplacé dès la 49ème minute, il a rendu une copie convenable, sans plus.