La phase de poules a livré son verdict et les huit quart de finalistes s'affrontent ce week-end. Alors, qui sera au rendez-vous du dernier carré ?

Galles - Argentine

En crise il y a quelques semaines à peine, les Gallois sont parvenus à se reconstruire sous la houlette du très expérimenté Warren Gatland, qui a fait le pari de la jeunesse. Un pari réussi, puisque le pays de Galles a remporté tous ses matchs de poule, pour finir premier. A contrario, c'est pendant la Coupe du monde, lors de leur premier match, que les Pumas ont connu des difficultés. S'ils ont remporté toutes les "finales", comme il les appellent si bien, de leur poule pour se qualifier, difficile de les imaginer aussi sûrs de leur rugby que les Gallois ne le sont.

Notre pronostic : victoire du pays de Galles

Irlande - Nouvelle-Zélande

L'Irlande est la première nation mondiale et personne ne semble pouvoir l'arrêter dans sa conquête du trophée Webb-Ellis. Mais même si le groupe, vainqueur du Grand Chelem il y a quatre mois, est imperméable à la pression, il faut toujours se méfier des All Blacks en période de Coupe du monde. Plus motivés que jamais à finir un cycle par la meilleure des manières, et à offrir une belle sortie à Ian Foster, les partenaires d'Ardie Savea paraissent très confiants. Et leur façon de jouer très aérée pourrait bien convenir au style irlandais. Alors, la malédiction irlandaise des Coupes du monde se poursuit ?

Notre pronostic : victoire de la Nouvelle-Zélande

Angleterre - Fidji

Il va sans dire que les Fidjiens sont passés près de la correctionnelle, pour l'ultime match de la phase de poule. Contre le Portugal, les Flying Fijians ont concédé la défaite, et auraient pu dire adieu aux quarts de finale. De quoi les inquiéter un peu avant d'aborder la phase finale. A contrario, le XV de la Rose n'a peut-être pas les plus grandes certitudes dans sa composition d'équipe, en témoignent les nouveaux changements derrière, et dans son jeu, au vu des récentes prestations en demi-teinte. Mais en remportant tous leurs matchs, les hommes de Steve Borthwick ont inversé la tendance qui était la leur avant le Mondial. De quoi prendre leur revanche face aux Fidji.

Notre pronostic : victoire de l'Angleterre

France - Afrique du Sud

Le dernier match de ce week-end est le bouquet final de ces quarts. Comme il y a un an, Français et Sud-Africains se retrouvent pour un choc au sommet. Mais cette fois, une place dans le dernier carré de la Coupe du monde est en jeu. De son côté, l'Afrique du Sud a fini deuxième de sa poule en raison de sa défaite contre l'Irlande. Les Français n'ont pas eu la tâche facile eux non plus, avec les blessures d'Antoine Dupont et Julien Marchand entre autres, la pression du résultat contre la Namibie puis l'Italie... Tout cela pour se qualifier assez sereinement au bout du compte. Le demi de mêlée et capitaine est même de retour et la confiance est plutôt dans le camp tricolore. Au vu de ces éléments (et de notre sens patriotique), on voit les Bleus l'emporter.

Notre pronostic : victoire de la France