Ce lundi, les Fidjiens ont reçu de la part d'Aura Aero un chèque de 25 000 euros, au terme d'une cérémonie poignante. En association avec Religion Rugby, l'entreprise française a voulu récompenser la sélection fidjienne, avec laquelle elle est partenaire, pour son parcours. Cet argent sera dédié à la lutte contre le cancer chez les enfants sur les îles.

Ce n'est plus un secret pour personne, surtout depuis leur qualification en quart de finale de la Coupe du monde 2023 : les îles Fidji regorgent de talents aussi gros les uns que les autres. Mais si d'un œil occidental, il est difficile de percevoir l'impact qu'à le rugby dans le Pacifique, c'est aussi parce que l'accès au professionnalisme est difficile pour de nombreux joueurs. Au vu de la difficulté d'accès de certains coins dans l'archipel fidjien, plusieurs talents n'ont pas en main toutes les cartes pour pouvoir se montrer. C'est précisément ici qu'intervient Aura Aero. L'entreprise basée à Toulouse est un constructeur aéronautique qui a développé un partenariat avec les Flying Fijians. Le but : améliorer la faculté de déplacement dans les îles du Pacifique et connecter les archipels à la capitale Suva, ce qui va faciliter le développement d'une économie basée principalement sur l’agriculture et la pêche.

Une volonté de développer les talents fidjiens

Ce partenariat comprend aussi des polos confectionnés par Religion Rugby, portés régulièrement par les joueurs Fidjiens lors de cette Coupe du monde. Des hauts sur lesquels nous pouvons retrouver le papillon monarque, symbole du Pacifique et notamment de Wallis et Futuna. "Ce partenariat est d'abord une rencontre entre hommes, précise Vincent Ducamin, le directeur développement d'Aura Aero. Il y a une volonté de mettre en œuvre ce partenariat dans un état d’esprit chaleureux, à l'heure où des gens ont tendance à galvauder les valeurs du rugby."

Vincent Ducamin était présent ce lundi avec Jérémy Caussade (président et cofondateur), Sylvain Montani (directeur financier) et aux côtés des membres de Religion Rugby Jean Charles Maurat et Julien Tourtoulou, lors d'une cérémonie poignante. Après les chants et les prières, cette cérémonie a été l'occasion pour Aura Aero de remettre un chèque de 25 000 euros à l'équipe des Flying Fijians, avant leur quart de finale de Coupe du monde face à l'Angleterre. Une somme destinée aux enfants malades du cancer aux Fidji. "Cela veut dire beaucoup pour nous, remerciait le centre fidjien Semi Radradra. En tant que joueur de rugby fidjien, recevoir ce type de cadeau de la part de notre entreprise partenaire française est génial. Cet argent va vraiment aider les enfants qui souffrent du cancer."

Le partenariat, qui aussi été rendu possible grâce au team manager des Fidji Bill Gadolo et avec Julien Dubois et Julian Vulakoro devrait se poursuivre dans le futur. Il est question d'un accompagnement lors des deux prochaines Coupes du monde et le partenariat s'étendrait même aux sections féminines et au rugby à VII.