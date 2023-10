Cette Coupe du monde est loin d’être un long fleuve tranquille pour les Fidjiens. Pourtant, les gars du Pacifique sont encore là et s’accrochent à leur rêve.

Il y a d’abord un silence profond, solennel et respecté. Vient ensuite la douce voix timide d’un premier membre qui, dans sa barbe, marmonne les premiers vers d’un chant qui se précise. Enfin, au "ton", l’ensemble du groupe fidjien chante à gorge déployée cette mélodie puissante. Un chant qui fait vibrer et ressortir toutes les émotions. Cet instant hors du temps, c’est une partie de la cérémonie fidjienne où les joueurs et le staff se lient physiquement et mentalement pour prier, parfois avec les larmes aux yeux.

Ce jour-là, il y a une tendresse particulière pour Temo Mayanavanua. Le grand gaillard est le seul à arborer une tenue différente, avec son t-shirt bleu. Soutenu par des béquilles, il se voit être remercié par Joji Rinakama, l’aumônier de l’équipe, pour son sacrifice physique sous le maillot des Flying Fijians. Blessé au ligament postérieur du genou face au Portugal, le deuxième ligne doit quitter ses coéquipiers en cours de route, alors que ces derniers s’en vont pour Marseille, lieu du quart de finale face à l’Angleterre.

Des blessures et des pertes

Pour accéder à ce match si spécial et retrouver une phase finale de Coupe du monde après seize ans d’absence, les Fidjiens en ont fait du parcours. Sur la route, ils n'ont d’ailleurs pas perdu seulement Mayanavanua. Le pilier Jone Koroiduadua avait lui aussi dû quitter les siens prématurément, alors que Caleb Muntz s’est lui blessé juste avant la compétition et a certainement grandement manqué à ce groupe lors du mois de septembre. L’ouvreur des Fijian Drua aurait peut-être fait parler son talent pour éviter aux Fidji un parcours tortueux, dans lequel la qualification en quart a été acquise malgré deux défaites en phase de poules.

Josua Tuisova a appris le décès de son fils de sept ans juste avant le match face à la Géorgie. Malgré cela, le centre a bien tenu sa placehttps://t.co/DpsG4fmm2A — RUGBYRAMA (@RugbyramaFR) October 3, 2023

Seules deux équipes avaient déjà réussi à se qualifier avec autant de défaites : la France en 2011 et… les Fidji en 1987. Dans leur parcours, les joueurs du Pacifique ont aussi vu leur ailier solaire Jiuta Wainiqolo se blesser à la cheville et manquer plusieurs matchs. La star Semi Radradra s’est elle aussi blessée et n’avait pu participer au match contre le Portugal. Au-delà de ces absences momentanées, dures mais courantes dans la vie d’un rugbyman, il y eut aussi les disparitions.

Matavesi après Tuisova

Premier concerné, Josua Tuisova a eu l’ineffable douleur d’apprendre le décès de son fils de sept ans seulement quelques heures avant le match face à la Géorgie. Malgré la douleur, le colosse a joué l’ensemble du match et est resté avec le groupe en France pendant les funérailles de son enfant. Plus récemment, c’est Sireli Matavesi qui s’en est allé. Ancien joueur, il était le père de Joel, Josh mais aussi Samuel Matavesi, l’actuel talonneur titulaire des Fidjiens.

Samuel Matavesi a perdu son père cette semaine. Icon Sport - Icon Sport

Il s’agit ici d’une épreuve supplémentaire à outrepasser pour les hommes de Simon Raiwalui avant un des matchs les plus importants de leur histoire. Afin de ne pas sombrer dans une peine infinie, c’est ensemble qu’ils continuent de se réunir, pour prier, chanter, se lier et finalement avancer. Unis par le corps et par la pensée, les Fidjiens poursuivent leur rêve et ne songent pas à s’arrêter. Ce dimanche au Vélodrome de Marseille, les Anglais auront face à eux une bête blessée qui n’a pas prévu de se laisser manger.