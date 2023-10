Ce samedi, la Nouvelle-Zélande affronte l'Irlande pour une place en demi-finale de la Coupe du monde 2023. Pour ce choc, c'est Leicester Fainga'anuku qui va débuter la rencontre sur l'aile gauche. Sam Cane est lui aussi titulaire avec le numéro 7 dans le dos.

Ça va taper très fort sur la pelouse du Stade de France samedi soir. L'Irlande et les All Blacks se retrouvent pour un des matchs de l'année.

En première ligne, ce sont les habituels titulaires qui vont débuter la rencontre. De Groot, Taylor et Lomax sont associés pour défier la mêlée irlandaise. En deuxième ligne, Brodie Retallick et Scott Barrett sont alignés, juste devant Shannon Frizell et Ardie Savea. L'autre membre de la troisème ligne n'est autre que Sam Cane, capitaine pour l'occasion.

Derrière, aucune surprise, si ce n'est sur l'aile gauche. C'est le futur Toulonnais, Leicester Fainga'anuku qui portera le numéro onze dans le dos. Will Jordan étant bien évidemment de l'autre côté.

Derrière, c'est Beauden Barrett qui va débuter la rencontre, alors que Damian McKenzie prendra place sur le banc des remplaçants, lui qui peut couvrir les postes de demi d'ouverture et d'arrière.

Le XV de départ des All Blacks : 15. B. Barrett ; 14. Jordan, 13. Ioane, 12. J. Barrett, 11. Fainga'anuku ; 10. Mo'unga, 9. Smith ; 7. Cane (cap.), 8. Savea, 6. Frizell ; 5. S. Barrett, 4. Retallick ; 3. Lomax, 2. Taylor, 1. De Groot.

Remplaçants : 16. Coles, 17. Williams, 18. Newell, 19. Whitelock, 20. Papali'i, 21. Christie, 22. McKenzie, 23. Lienert-Brown.