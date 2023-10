À l'issue de la brillante victoire portugaise face aux Fidji, Simon Raiwalui a rendu hommage à ses adversaires avec un geste classe. Le sélectionneur des Flying Fijians a offert aux Lobos les maillots portés par les Fidjiens, ce dimanche soir.

La classe à la fidjienne. Après l'exploit du Portugal face aux Fidji (24-23), Simon Raiwalui s'est présenté dans le vestiare des Lobos avec un sac rempli de maillots portés par ses joueurs. Le sélectionneur des Flying Fijians est venu interrompre les célébrations portugaises en offrant les tuniques fidjiennes aux joueurs du Portugal. D'abord interloqués par la venue de l'ancien adjoint du Racing 92, les Portugais ont ensuite applaudi chaleureusement Simon Raiwalui.

David Gérard a même pris dans ses bras le boss des Fidji, qualifiés en quart de finale du Mondial malgré leur défaite contre le Portugal. Patrice Lagisquet a également rendu hommage à son homologue îlien. "Merci beaucoup, je te souhaite le meilleur pour la suite". Les coéquipiers de Waisea Nayacalevu affronteront l'Angleterre (dimanche, 17 heures) et tenteront de décrocher la première demi-finale de l'histoire du pays. Pour rappel, les Fidji n'ont atteint les quarts de finale de la Coupe du monde qu'à deux reprises, en 1987 et 2007, face à la France et l'Afrique du Sud. Ce dimanche, Simon Raiwalui devra composer sans Temo Mayanavanua, blessé face au Portugal et forfait pour ce grand rendez-vous.