Sorti dès la 17e minute du match face au Portugal dimanche soir (23-24) le deuxième ligne des Fidji Temo Mayanavanua est touché au ligament croisé postérieur du genou. Selon nos informations, l'ancien Lyonnais est forfait pour la suite de la compétition.

La défaite face au Portugal n'était pas la seule mauvaise nouvelle de la soirée de dimanche pour les Fidji. Dès la 17e minute du dernier match de la phase de poules, les Flying Fijians ont eu le malheur de perdre sur blessure leur deuxième ligne Temo Mayanavanua. Sorti boitillant, l'ancien Lyonnais a passé des examens dont les résultats ne sont pas bons. Selon nos informations, il souffre d'une blessure au ligament croisé postérieur du genou droit. Un énorme coup dur puisque cela l'oblige à déclarer forfait pour la suite de la compétition.

Mayanavanua quitte le groupe fidjien sur blessure

Nasilasila et Cirikidaveta pour débuter face à l'Angleterre

Vu en béquilles ce lundi, le futur joueur de Northampton a dit au revoir à ses coéquipiers, alors que ces derniers s'en allaient vers Marseille, ville où se jouera leur quart de finale face à l'Angleterre samedi. Mayanavanua avait participé aux quatre premiers matchs des Fidjiens et fêtait sa première titularisation face aux Portugais. Pour l'affrontement contre le XV de la Rose, Isoa Nasilasila et Te Ahiwaru Cirikidaveta devraient assurer en deuxième ligne alors qu’Albert Tuisue et Lekima Tagitagivalu peuvent évoluer au poste.