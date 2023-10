Simon Raiwalui, le sélectionneur des Fidji, battus par le Portugal mais néanmoins qualifiés, était très déçu de cette deuxième défaite en phase de poule. Il espère que ses joueurs vont vite oublier cette contre-performance.

Quel est votre premier sentiment après cette qualification malgré la défaite ?

Il faut d’abord féliciter le Portugal pour cette victoire qui a très bien joué. Nous sommes forcément déçus d’avoir perdu ce match mais la qualification nous rassure tout de même car c’est la première fois que nous sommes présents en quart de finale depuis 2007.

Comment expliquez-vous cette défaite ?

Nous avons eu beaucoup de pertes de balles au contact et les Portugais ont su prendre leurs chances. Ils ont su aller de l’avant résister et faire face. Ils ont appliqué les fondamentaux de ce jeu tout en résistant à la pression. À nous de nous en inspirer pour aller de l'avant.

Avez-vous été surpris par le niveau de cette équipe du Portugal ?

Pas du tout. J’ai regardé les Portugais jouer depuis le mois d’avril et Patrice Lagisquet a fait un travail remarquable pour mettre en place un système de jeu et au niveau de la tactique. Je ne suis pas surpris par leur manière de jouer. Ils ont proposé un très bon rugby pendant toute cette compétition et ils ont progressé tout au long de cette phase de poules.

Que pensez-vous de l’Angleterre, votre prochain adversaire ?

C’est un tournoi fantastique. Les anglais ont su jouer un rugby efficace pour gagner et se qualifier. Ça sera un match différent pour nous, avec une équipe différente. Bien entendu, nous avons de nombreux aspects de notre jeu à corriger pour mettre toutes les chances de notre côté et remporter ce quart de finale. Ce ne sera pas la première fois que nous allons jouer contre l’Angleterre et nous avons hâte d’y être.

Pensez-vous tout de même pouvoir surmonter cette défaite face au Portugal ?

Nous allons devoir passer à autre chose très rapidement et se concentrer sur le quart de finale. Nous allons rapidement faire l’analyse de cette défaite pour basculer très vite sur le quart de finale.