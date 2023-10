Auteur de la transformation de la victoire dans les dernière secondes, Samuel Marques revient sur l'historique victoire du Portugal face aux Fidji. Le demi de mêlée savoure sa fin d'aventure avec les loups.

Que ressentez-vous après cette historique victoire pour le Portugal ?



Beaucoup de fierté évidemment. On a montré à pas mal de personnes que le rugby portugais existe sur la carte. Ce qu'on s'était promis, c'était de montrer un visage plaisant et beau à voir. Je crois qu'on peut être satisfait de ce que l'on a fait.



Qu'avez vous pensé de cette folle ambiance dans le Stadium de Toulouse, acquis à votre cause ?



C'est monté crescendo. Les spectateurs aiment le rugby et nous pruduisons un rugby de mouvement que les gens adorent. Les Fidjiens ont eux aussi énormément déplacé le ballon. Je pense que tout le monde s'est régalé et ça a bien tourné pour nous on va dire...



Vous avez gagné les coeurs durant cette Coupe du monde, on suppose que c'est une satisfaction supplémentaire...



Après quatre ans de travail avec Patrice (Lagisquet), on savait qu'on pouvait produire un très beau rugby, ce qui a plu. Nous n'avons jamais rien lâché lors de nos quatre matchs. On a battu une des meilleurs nations du monde donc ce n'est pas rien, et on sait aussi que cette soirée est historique.



Que pouvez-vous nous dire sur l'apport de Patrice Lagisquet depuis son arrivée en 2019 ?



Il est tout simplement incroyable. Il a tout construit en quatre ans. Je ne sais pas encore s'il va continuer l'aventure mais quoi qu'il arrive, il faut rester dans cette lignée et continuer de bosser comme Patrice l'a fait ces dernières années.



Comment avez-vous vécu l'action de l'essai de la victoire signé Rodrigo Marta ?



On savait qu'on était encore dans le match. On s'est accrochés, et on arrive à breaker puis marquer. Ensuite, il a bien fallu assurer la réception du coup d'envoi, pour conserver le ballon jusqu'à la fin de la rencontre.



Quel est votre programme personnel ces prochains jours ?



Je vais rejoindre mes nouveaux coéquipiers de Béziers, et il y a match le week-end prochain. Je finirai ma carrière à l'ABSH. Il faut laisser la place aux jeunes et au niveau de ma carrière internationale, je pense que c'est le bon moment pout arrêter. Il faut tourner la page.



Quel bilan faites-vous de ce Mondial et de manière plus globale, de votre aventure sous le maillot portugais ?



Cette Coupe du monde restera gravée à jamais dans nos esprits. On quitte la compétition avec six points, c'est juste énorme. C'est une magnifique aventure humaine, qui a duré plusieurs mois. Et de mon côté, je ne garderai que de bons souvenirs de mon passage avec la sélection portugaise, surtout avec l'arrivée de Patrice (Lagisquet). Il nous a permis de pratiquer un rugby agréable à jouer.



Avez-vous ouvert tous les messages que vous avez reçu après cette rencontre ?



J'en ai reçu des dizaines, mais je les ouvrirai tard dans la journée de lundi. Je veux profiter au maximum après ce match. Tout au long de la compétition, nous avons vu que nous étions soutenu donc ce n'était que du plaisir.