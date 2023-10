Mike Tadjer est revenu sur l'exploit historique du Portugal face aux Fidji. Pour son dernier match professionnel, le talonneur des Lobos a notamment vanté le travail de Patrice Lagisquet tout en plaisantant sur son jeu au pied.

Mike, racontez-nous cette dernière minute folle...

Je l'ai vécu depuis le banc mais ce n'est pas tous les jours qu'on est à deux doigts de battre les Fidji ! Il y avait beaucoup d'excitation, il restait quarante secondes et même notre réception n'était pas bonne sur leur coup de pied de renvoi. Finalement, on a fait deux temps de jeu sans être pénalisé et on s'est imposé, c'est énorme !

Qu'est-ce qui explique que vous n'avez pas lâché après avoir vite concédé un essai en début de deuxième période ?

Ce qui a fait notre force depuis quatre ans est qu'on ne lâche jamais rien même quand on prend des points assez rapidement. C'est une des forces de ce groupe et aujourd'hui nous l'avons encore montré.

Sur quel point vous êtes-vous le plus amélioré depuis 2019 ?

Notre conquête. Depuis toujours on sait bien jouer au rugby chez les arrières mais là tout le monde a travaillé d'arrache-pied pour progresser dans le secteur des mauls, de la touche et de la mêlée. Les mecs ont vraiment travaillé devant et on voit les résultats aujourd'hui.

Après la victoire historique du Portugal face aux Fidji, Patrice Lagisquet a longuement rendu hommage à ses hommes. Le sélectionneur des Lobos sort de son mandat par la grande porte.#RWC2023 #FIJvPORhttps://t.co/u1utRtPaND — RUGBYRAMA (@RugbyramaFR) October 8, 2023

Vous avez disputé votre dernier match professionnel, quel sentiment prédomine ?

J'en retire une aventure incroyable qui se termine très bien. Je suis très fier et heureux que cela se finisse comme cela. D'une manière générale, on ne remerciera jamais assez Patrice Lagisquet pour tout le travail qu'il a accompli pour le rugby portugais

Parlez-nous de ce magnifique dégagement au pied...

Ce sont mes restes de footballeur ! J'ai grandi en cité où j'ai beaucoup joué au football et je me suis toujours rêvé trois-quarts (rires). Là, je n'avais rien à faire à cet endroit, j'étais dans le second rideau et j'ai donc tapé ce coup de pied qui n'était pas trop mal !

Quelle est la suite des événements ces prochains jours ?

On va bien fêter cette victoire, nous avons un grand repas ce lundi et ensuite la vie reprendra son cours. Nous avons des joueurs amateurs donc ils vont retourner au travail et les autres reviendront dans leur club. Moi je partirai en vacances enfin ! Je vais bien profiter !

Quel dernier message souhaitez-vous adresser à la jeune génération ?

Qu'ils prennent le relais. On a fait le boulot pendant quatre ans en les accompagnant jusqu'ici. Maintenant c'est à eux de prendre le flambeau et de ne pas laisser l'euphorie retomber parce que cela ferait vraiment chi*r de laisser le rugby portugais passer de sales moments pendant les quinze prochaines années. Cela a été le cas avant, mais maintenant c'est à eux de faire ce qu'il faut ! J'espère qu'on a réussi à embarquer la jeune génération portugaise et qu'on a donné une belle image du rugby. J'espère que la mayonnaise va prendre et que notre sport se développera un peu plus au Portugal.