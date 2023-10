Ce dimanche, le Portugal s'est offert la première victoire de son histoire en Coupe du monde face aux Fidji 24-23. Durant cette rencontre, le talonneur lusitanien Mike Tadjer a réalisé un coup de pied de dégagement digne d'un grand demi d'ouverture. Le voici en vidéo !

Mike Tadjer a joué le dernier match de sa carrière professionnelle ce dimanche soir face aux Fidji. Une ultime sortie, terminée avec le sourire jusqu'aux oreilles après une victoire historique.

Mais bien avant le coup de sifflet final, le talonneur avait déjà gagné le droit d'être acclamé par le Stadium de Toulouse. On jouait la 34ème minute quand après une folle relance, les Portugais échappent le cuir dans le camp fidjien. Ces derniers se sont ensuite dégagés avec un long coup de pied.

Dans le second rideau lusitanien, pas grand monde, sauf Mike Tadjer ! L'ancien talonneur de l'Usap s'est alors offert une course de plusieurs dizaines de mètres pour récupérer le ballon et régaler tout un peuple.

Avec une gestuelle digne d'un grand numéro dix, il a tapé droit devant pour trouver une touche aux abords de la ligne médiane. À l'issue de la rencontre, l'intéressé a réagi, expliquant que "ce sont ses restes de footballeur" qui ont fait la différence.