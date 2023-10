Après la victoire historique du Portugal face aux Fidji, Patrice Lagisquet a longuement rendu hommage à ses hommes. Le sélectionneur des Lobos sort de son mandat par la grande porte.

Patrice, quelle est votre première réaction après la victoire historique de vos joueurs ?

Je ne sais pas quoi dire, j'ai toujours peur des mors grandiloquents mais c'était un grand moment. Ils n'arrêtent pas de me surprendre, ils ont été capables d'aller chercher des capacités insoupçonnées sur la dernière action. Je pensais plus à garder le score, mais quand je vois comment ça se termine... Et ce n’est pas la première fois qu'ils me font le coup.

Quelle a été votre réaction sur l'essai de Rodrigo Marta ?

J'espérais surtout que Raffaele Costa Storti lui donne le ballon ! Pendant le Rugby Championship, il avait un cinq contre un à gérer et il avait gardé le ballon. Aujourd'hui il l'a finalement donné ! Avec Marta, ils jouent ensemble depuis qu'ils ont six ans, c'est pour cela qu'il lui a donné le ballon !

Le Portugal joue un rugby total, ce soir était-ce le climax ?

Oui, parce que l'essai de la fin correspond à l'ADN du rugby portugais. Les joueurs ont cette capacité à jouer sur la largeur. Notre rugby est moins structuré mais notre vitesse peut se rapprocher de la Pro D2 et il y a une génération dorée avec les Marta, Portela, Storti. Il y a des joueurs exceptionnels.

La Coupe du monde est maintenant terminée. Quel bilan faites-vous de votre équipe ?

Une équipe de ce niveau-là a continué à progresser sur les quatre matchs. Il y a eu de moins en moins de lacunes contre l'Australie, on était proche de réaliser quelque chose de sympa aujourd'hui, on a commis quelques erreurs mais notre match est plus abouti. Le bilan est très positif au vu de notre progression. Le Portugal est capable de jouer à ce niveau de la Coupe du monde. Les perspectives sont intéressantes, même si certains joueurs vont arrêter. Samuel ne va pas être facile à remplacer mais il y a des jeunes qui émergent et qui ont des gabarits pour jouer à ce niveau-là. Le poste le plus difficile sera celui de numéro 9, cela va être compliqué. Les moins de 18 ans sont également très bons, et si la fédération continue à placer des jeunes dans des clubs français, ce sera pas mal. C'est le produit d'une formation sur le jeu.

Avec cette victoire historique, êtes-vous le porte-parole des petites nations pour militer vers plus de matchs contre les grandes nations ?

Il y a des nations émergentes comme l'Uruguay ou le Chili. Ils ont démarré en 2019, Pablo Lemoine a fait un formidable travail. Ces nations ont envie de progresser et ont besoin d'être confrontées au plus haut niveau pour progresser. Les grandes nations ont besoin de rentrer de l'argent et je ne suis pas persuadé qu'un France - Portugal remplisse le stade de France. On est confronté à une réalité économique, même si World Rugby nous donne des moyens. Même s'il y a cette volonté, il y a cette limite économique.

Ce match était le dernier pour vous en tant que sélectionneur, quelles émotions viennent dans votre esprit ?

Tout. Je me souviens de ce premier match au Brésil et de ces jeunes. Quand je vois leur tempérament aujourd’hui c'est magique. Rien n'a été facile mais il y a quand même une part de chance puisque nous avions été sortis par l'Espagne on a travaillé six mois de plus et cela a été décisif pour se qualifier. En septembre 2019 je me souviens qu'ils avaient tout compris en une demi-heure et qu'il fallait être assez ambitieux.