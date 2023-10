Bonjour et bienvenue sur Rugbyrama pour suivre en direct la rencontre opposant le Japon à l'Argentine dans le cadre de la poule D de la Coupe du monde de rugby 2023.

Fini la rigolade, tous les matchs qui se jouent sont désormais décisifs, Japonais et Argentins n'ont pas le choix, c'est la victoire ou la porte. Les deux équipes qui ont perdu contre les Anglais doivent forcément s'imposer ou elles seront éliminées, un véritable huitième de finale en somme. Micheal Cheika a alors aligné sa grosse équipe face aux Nippons, les Toulousains Santiago Chocobares et Juan Cruz Mallia sont titulaires et Julian Montoya est capitaine.

Même son de cloche chez les Brave Blossoms, Jamies Joseph envoie toutes ses forces dans la bataille pour les quarts de finale. Kazuki Himeno est capitaine, l'ancien clermontois Kotaro Matsushima est lui aligné à l'aile.

Ce match aura lieu au stade de la Beaujoire à Nantes et sera arbitré par Ben O'Keeffe.