Après avoir ramené les Portugais en Coupe du monde et en avoir fait une des équipes les plus enthousiasmantes de la compétition avec un jeu offensif, le Français Patrice Lagisquet va quitter son poste de sélectionneur du Portugal. Face aux Fijdi, ses joueurs voudront lui offrir une belle sortie !

C'est une page de l'histoire du rugby portugais qui va se tourner ce dimanche soir, à l'issue de Fidji-Portugal (21h, à Toulouse). Cette rencontre sera la dernière avec Patrice Lagisquet sur le banc des Loups. Arrivé en 2019, l'ancien entraîneur de Biarritz a redoré le lustre d'un rugby portugais retombé dans l'anonymat depuis plusieurs années. Il avait aussi pris la direction de la franchise des Lusitanos XV engagée dans le Rugby Europe Super Cup. Sous la houlette de l'ancien ailier du XV de France, les Portugais se sont qualifiés pour un Mondial où ils se sont révélés être une équipe enthousiasmante. Et des joueurs comme Nuno Sousa Guedes, Nicolas Martins ou Raffaele Costa Storti, pour ne citer qu'eux, se sont révélés aux yeux du monde.

A lire aussi : Coupe du monde de rugby 2023 - Mike Tadjer et Samuel Marques se livrent avant leur dernière danse face aux Fidji : "Notre rugby c’est celui que les gens aiment"

Mais pour les Portuguais, le temps des émotions n'est pas encore venu. Après leurs belles performances face aux Gallois, aux Géorgiens et aux Australiens, ils ne veulent pas se relâcher et espèrent aller glaner le premier succès de leur histoire en Coupe du monde. En tout cas, João Mirra, entraîneur des trois-quarts se veut confiant : "On rendra hommage à Patrice, mais après le match, pas avant. Pour l'heure, seul le match compte. Ce match promet d’être fantastique, tout comme cette compétition l’est, mais on le sait : si tu fais la moindre erreur, tu le paies cash. Je ne pense pas que les émotions prendront le dessus car ce qu’il se passe sur le terrain est plus important. On a réuni tous les éléments pour être au rendez-vous et on doit se concentrer sur notre mission collective."

Des joueurs qui disent aussi stop

Patrice Lagisquet ne sera pas le seul à faire sa dernière face aux Fidjiens. Des joueurs présents depuis des années, comme Mike Tadjer ou Francisco Fernandes, feront leur dernière sortie sous le maillot des Lobos. "Patrice a sa propre personnalité et il nous a dit comment aborder ce match. On doit en profiter autant que possible au sein de l’équipe et faire les bons choix. On a des joueurs de qualité et on doit les remercier comme il se doit", continue João Mirra.

Mike Tadjer prendra sa retraite professionnelle après le Mondial. Icon Sport

Avant de quitter ses troupes, par la grande porte, qu'importe le résultat, le sélectionneur se dit curieux de voir si ses joueurs pourront le surprendre une dernière fois. "Pour le surprendre, je pense que nous devons tous faire les efforts nécessaires pour passer à l’étape supérieure et se dépasser soi-même pour aussi surprendre tous les Portugais et toutes les équipes que nous affrontons. Il faut faire le maximum individuellement pour que le collectif puisse retirer quelque chose de ça", annonce le joueur de Grenoble, José Madeira.

Si les Portugais sont déjà éliminés, ils peuvent encore éviter la dernière place du groupe. Et pour les aider, ils pourront compter sur le soutien du public, qu'ils ont conquis grâce à leur jeu offensif. Mais aussi de leur diaspora, présente en nombre dans les stades, et de tout le Portugal qui découvre le rugby grâce à ces Loups. D'autant que les Lobos retrouvent le Stadium de Toulouse, théâtre de leur exploit contre la Géorgie.

Invité de viàMidol ce samedi, l'entraîneur adjoint du Portugal David Gérard nous parle de la combinaison qui avait fonctionné pour les siens contre les Gallois. Ce samedi après-midi, les Portugais ont fait match nul (18-18) avec la Géorgie à Toulouse. pic.twitter.com/G7Neaqkc83 — RUGBYRAMA (@RugbyramaFR) September 23, 2023

"C’est spécial d’être à Toulouse. Lors de notre dernier match ici, nous avons obtenu un match nul qui n’était pas notre pas objectif mais qui était historique ! Je suis certains que beaucoup de gens vont venir nous soutenir et on veut créer quelque chose de spécial, comme la dernière fois. On espère faire grandir ce sport au Portugal, mais aussi auprès de la diaspora qui nous supporte longtemps, qui était déjà là en 2007 et qui l’est encore en 2023. Ça se répète et on espère qu’ils seront aussi derrière nous dimanche", termine le deuxième ligne. Les Lobos ont les crocs !