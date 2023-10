Patrice Lagisquet a annoncé la composition d'équipe du Portugal pour affronter les Fidji ce dimanche soir à Toulouse. Pour le dernier match de la phase de poules, le staff des Lelos a fait cinq changements dans le XV de départ. José Lima remplace Tomas Appleton au centre et devient capitaine.

Dernière chance pour le Portugal de remporter un match dans cette édition de la Coupe du monde. Plutôt séduisants, ceux qui ont décroché un match nul face à la Géorgie se présentent face aux Fidji ce dimanche soir (21 heures). Pour tenter de calmer la furia du pacifique, Patrice Lagisquet a décidé de procéder à cinq changements dans sa composition. Os Lobos auront par exemple un nouveau capitaine puisque José Lima remplace Tomas Appleton au centre. Le premier cité devient le capitaine de l'équipe. Derrière, Nuno Guedes s'est blessé au bras et est remplacé par Manuel Cardoso Pinto.

Pour ce qui est du pack Francisco Fernandes, Steevy Cerqueira et Rafael Simõnes intègrent le XV de départ. Les Portugais sont pour l'heure derniers de la poule C de la Coupe du monde et sont d'ores et déjà éliminés.

15. Cardoso Pinto ; 14. Storti, 13. Bettencourt, 12. Lima (cap), 11. Marta ; 10. Portela, 9. Marques ; 7. Martins, 8. Simoes, 6. Wallis; 5. Cerqueira, 4. Madeira ; 3. Hasse Ferreira , 2. Tadjer, 1. F. Fernandes

Les remplaçants : 16. Costa, 17. Diniz, 18. Alves, 19. Torgal, 20. Granate, 21. Belo, 22. Appleton, 23. Pinto.