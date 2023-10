L'Australie s'est imposée avec le bonus offensif contre le Portugal (34-14) dans son dernier match de la Coupe du monde en France. Maintenant, les hommes d'Eddie Jones devront attendre une surprise portugaise dimanche prochain face aux Fidji. C'est le seul scénario qui permettra aux Australiens d'être qualifiés miraculeusement en quarts de finale. Les Fidji devront prendre un point pour passer en phase finale.

Dans le chaudron des Verts, l’Australie a réalisé une entame de match sérieuse. Elle a vite pris l’avantage au score, grâce à une pénalité de Ben Donaldson, venu récompenser une mêlée dominatrice (3-0, 4e), mais a ensuite eu du mal à contenir la folie portugaise. En effet, sous le soleil stéphanois, dès qu’elle a mis la main sur le ballon, la bande à Patrice Lagisquet a proposé un jeu aéré et séduisant, avec quelques jolis gestes comme cette chistera de Guedes pour Storti (9e) et la volonté de produire des Loups a été récompensée peu avant le quart d’heure de jeu.

Après un jeu au pied bien senti de Samuel Marques et un ballon rentré dans l’en-but par Marika Koroibete, le Portugal s’est retrouvé avec une mêlée à cinq mètres de l’en-but adverse. Les avants des “Lobos” ont tenté de trouver la faille dans la défense adverse, mais c’est finalement Pedro Bettencourt, servi par une merveille de passe de Tomás Appleton, qui a plongé en coin (3-7, 13e).

Le Portugal encaisse trois essais en infériorité numérique

Dans la foulée, ce même Bettencourt a été contraint de quitter temporairement le terrain, suite à un plaquage haut sur Izaia Perese (15e), et en supériorité numérique, les garçons d’Eddie Jones ont repris les choses en main. Profitant d’une erreur portugaise (ballon tapé directement en touche), l’Australie a eu une munition intéressante à jouer dans les 22 mètres adverses.

La touche a été bien négociée, Bell a attaqué la défense, puis Valetini a passé les bras pour Arnold (10-7, 20e). Deux minutes plus tard, suite à un bon contre ruck de Bell, les Wallabies ont eu une nouvelle touche à jouer près de l’en-but portugais et Porecki a conclu le travail (17-7, 23e). Enfin, juste avant que Bettencourt ne revienne sur le terrain, Bell, excellent dimanche après-midi, a marqué un essai en force (24-7, 27e).

En fin de première période, le Portugal n’est pas passé loin de réduire l’écart au score, après une superbe percée de Rodrigo Marta, mais Nicolas Martins, en bout de ligne, a été poussé en touche par le très bon retour d’Andrew Kellaway et ses partenaires sont rentrés aux vestiaires avec une avance confortable (24-7).

Un bonus offensif pour un mince espoir

En seconde période, les Wallabies ont rapidement validé leur bonus offensif, lorsque sur un temps fort dans les 22 mètres portugais, Nawaqanitawase a bien joué son deux contre un, petit côté, pour servir McReight (29-7, 47e). Dans une seconde période un peu plus hachée que la première, le Portugal a ensuite mis la main sur le ballon.

Les Loups ont eu plusieurs touches dangereuses à jouer dans les 22 mètres adverses, entre la 50e et la 60e, sans pour autant parvenir à franchir l’en-but australien. Il a fallu que le Portugal se retrouve en supériorité numérique, suite aux cartons jaunes adressés à Matt Faessler (59e, ballon porté écroulé) puis Samu Kerevi (61e, coude en avant), pour que Rafael Simoes, à la sortie d’une mêlée, inscrive le second essai des siens, venant ainsi récompenser la belle prestation de son paquet d’avants en deuxième mi-temps (29-14, 70e).

Dans une fin de match décousue, où les deux équipes n’ont jamais fermé le jeu, Marika Koroibete a marqué, sur un pick and go, le sixième essai des siens (34-14, 74e) et dans le chaudron, Portugais et Australiens ont voulu prolonger le plaisir, puisqu’ils ont joué jusqu’à la 85e minute.

Dimanche prochain (21h), le Portugal aura une dernière bataille à livrer face aux Fidji, pendant que l’Australie, qui a terminé sa phase de poule, patientera devant la télévision pour connaître son sort.