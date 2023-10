C’était un véritable huitième de finale avant l’heure entre l’Argentine et le Japon, le plus gros suspense de cette dernière journée de la phase de groupes. Dans un match offensif et joueur, ce sont les Pumas qui sont sortis vainqueurs (27-39) et obtiennent leur qualification en quart de finale, après l’avoir manquée en 2019.

Malheur au vaincu, c’était le scénario annoncé de ce dernier match de la poule D, entre le Japon et l’Argentine. Et ce sont les Nippons qui rentrent à la maison dès ce soir après la défaite concédée à Nantes face à une solide équipe argentine (27-39). Les Sud-Américains ont ouvert la marque dès les premières secondes de jeu et n’ont jamais été menés au score de toute la rencontre. Ils peuvent déjà se tourner vers leur quart de finale contre le Pays de Galles, samedi prochain à Marseille. L'Argentine se qualifie pour les quarts au bout d'un match fou face au Japon ! \ud83d\ude0d



Le film du match : https://t.co/jTllWTUSK1 pic.twitter.com/6DePyYLach — RUGBYRAMA (@RugbyramaFR) October 8, 2023 L’Argentine pied au plancher Il ne fallait pas arriver en retard à la Beaujoire, sous peine de manquer le premier essai de Santiago Chocobares. Le Toulousain était dans l’alignement après une touche côté gauche, et cassait un plaquage pour franchir l’alignement défensif. Il crochetait ensuite Lemeki pour ouvrir le score (0-7, 2ème). Sonné mais pas abattu, le Japon tentait de réagir, malgré sa maladresse. Il fallait finalement un exploit personnel d’Amato Fakatava. Le deuxième ligne d’origine tongienne était en bout d’alignement et contournait la défense, avant de taper à suivre, profiter du rebond et crocheter Mallia pour égaliser (7-7, 16ème). Un bel exploit de l’avant japonais, mais qui ne rendait pas la partie facile aux Brave Blossoms pour autant, surtout après le carton jaune de Labuschagné pour un plaquage haut (23ème). Ils étaient dans le mal et Matsuda voyait son drop contré. Dans la continuité de l’action, Mallia relançait depuis son camp, trouvait Bertranou au soutien, qui envoyait Mateo Carreras à l’essai (7-12, 28ème). Une supériorité numérique rentabilisée. Pas abattus, les Japonais s’en remettaient à leur collectif. Suite à une mêlée dans le camp adverse, Lemeki transmettait à Fifita, qui feintait la passe pour tromper Mallia, et retrouvait Saito au soutien. 14-15 à la pause, tout était encore à jouer. Un véritable combat de boxe Les Pumas reprenaient la seconde période sur le même rythme que la première. Les avants argentins travaillaient bien pour user la défense et concentrer le jeu dans l’axe. Puis le ballon partait vers Carreras côté gauche. L’ailier crochetait Fifita pour le doublé (14-22, 49ème). Un premier break d’avance vite réduit après une pénalité de Matsuda (53ème), puis un drop longue distance de Lemeki (20-22, 57ème). Le temps fort japonais était passé, l’Argentine scorait immédiatement après. Mêlée pour un en-avant sur l’engagement, combinaison des arrières, et voilà Emiliano Boffelli qui y allait de son essai sur l’aile droite (20-29, 61ème). A lire aussi : Coupe du monde de rugby 2023 - L'Angleterre première, l'Argentine qualifiée aux dépens du Japon...Le bilan de la poule D Encore un écart conséquent, mais pas de quoi faire abandonner le Japon. Grosse action où toute l’équipe nippone mettait le feu dans le match, et Riley gâchait une occasion d’essai. Celui-ci venait sur l’action suivante, après une pénalité jouée à la main, Nakaibula plongeait dans l’en-but dans le coin droit après un mouvement bien travaillé (27-29, 67ème). Mais les joueurs du pays du soleil levant étaient sanctionnés de leur défense trop friable. Car encore juste après l’essai, ils étaient trop passifs sur les extérieurs. Finalement, Carreras faisait un retour intérieur pour prendre à défaut la défense et s’offrir un triplé (27-36, 70ème). Les Japonais donnaient tout sur la fin de match, mais c’était trop brouillon. C’était même l’Argentine qui concluait la marque d’une pénalité de Sanchez (27-39, 76ème). Peu convaincants depuis le début de la compétition, les Pumas sortent tout de même du groupe en position de 2ème et affronteront le pays de Galles en quart. Le Japon a manqué le coche et la possibilité de disputer un deuxième quart de finale de Coupe du monde d’affilée.