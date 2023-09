Pour tout savoir sur Damian Penaud

Découvrez Damian Penaud, l'ailier du XV de France et de l'Union Bordeaux-Bègles. Son profil, sa carrière et son poste, sans oublier son parcours et ses principaux atouts.

Son profil Age : 26 ans Taille et poids : 1,88 m et 97 kg Poste : Ailier Sélections : 44 sélections Club : Union Bordeaux-Bègles Palmarès : Top 14 2017 (Clermont-Ferrand), Challenge Cup 2019 (Clermont-Ferrand), Tournoi des 6 Nations 2022 (Grand Chelem), Oscar Argent 2019 Midi Olympique Son parcours Né à Brive-La-Gaillarde, Damian Penaud aura une enfance marquée par les transferts de son père, Alain Penaud, lui aussi international français. Débutant le rugby au LOU, il enchaîne les clubs de rugby en étant jeune, avant de rester plusieurs saisons au CA Brive. À 18 ans, le club corrézien ne lui propose pas de contrat au centre de formation, et le jeune joueur se retrouve rapidement en Auvergne, à Clermont-Ferrand. Là-bas, il fera le bonheur des Jaunards, en se rendant indispensable dès sa première saison complète, où il sera sacré champion de France. La même année, il connaît ses premières sélections en Bleu. Cet été, il a quitté son club de toujours pour rejoindre l'UBB. Ses points forts Le serial marqueur des Bleus, c'est lui. 29 essais en 43 sélections, capable de conclure une action en bout de ligne, comme de se créer lui-même les ouvertures avec ses courses en travers détonantes, Damian Penaud est à n'en pas douter un homme fort de l'équipe de France. Imprévisible, il est un joueur capable de gagner un match à lui tout seul, avec un exploit venu d'ailleurs. Lui et la Coupe du monde 2023 Damian Penaud peut marquer l'histoire de l'équipe de France, autant individuellement que collectivement. Il sera un cadre de ce XV de France, dans lequel sa place de titulaire semble acquise après des prestations de haute volée tout au long du mandat Galthié. Mais d'un point de vue personnel, l'ailier n'est plus qu'à neuf essais du record d'essais marqués en équipe de France par Serge Blanco. Un record d'autant plus atteignable si la France atteint la finale.