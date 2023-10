Blessé à une cuisse et forfait pour la Coupe du monde avant d'être placé dans le groupe des douze réservistes, le deuxième ligne des Bleus Paul Willemse se dit prêt à revenir si Fabien Galthié devait faire appel à lui dans les prochaines semaines.

Blessé à une cuisse juste avant le début de la Coupe du monde, Paul Willemse est réserviste par la force des choses. Une déception pour le joueur du MHR qui était dans le groupe France depuis le début du mandat de Fabien Galthié, en 2020. Avec son gabarit et sa puissance, il était devenu un indispensable des Bleus au poste de deuxième ligne. Le joueur se dit prêt à revenir si le staff des Bleus décidait de le rappeler, comme il l'a confié à RMC. "La vie donne aussi des coups durs. Il y a des moments comme ça pour devenir un homme, pour voir comment tu réagis. Tu te dis que tu arrêtes tout ou que tu reviens. Moi je suis un guerrier, je veux avancer pour que ça ne devienne pas négatif. Ce n'est pas facile, j'ai mis du temps à accepter. Je vais faire tout ce que je peux pour revenir en forme. On ne sait jamais ce qu'il peut se passer dans le futur. Je me tiens prêt au cas où il y ait un souci dans les prochaines semaines."

L'ancien joueur de Grenoble a fait une confidence plus surprenante : "Quand je suis triste, je mange, car c'est ce qui m'aide. Je mange de la viande et j'ai bien profité, c'était nécessaire."

En contact avec le staff

Si Paul Willemse est actuellement en Corse, à Île-Rousse, il se maintient en forme et témoigne de cela au staff de l'équipe de France. "Je reste en contact avec le staff, surtout la partie qui gère le médical, car ils suivent mes séances pour voir ma progression. Je suis aussi en contact avec Fabien une fois par semaine minimum pour discuter, c'est important. La semaine dernière, je lui ai dit que j'étais prêt !"

A lire aussi : Coupe du monde de rugby 2023 - Imanol Harinordoquy : "Cameron Woki n'est pas titulaire si Paul Willemse est là"

Même loin des Bleus, le deuxième ligne se sent proche de ses coéquipiers : "Je regarde les matchs comme si je me préparais avec les autres, je suis derrière les joueurs. Leur rêve, c'est toujours le mien. Je veux que le travail fait depuis quatre ans paye, même si je ne suis pas là. C'est d'ailleurs bizarre pour moi, je n'ai pas l'habitude d'être en tribunes, comme un supporter. Pour moi, c'est comme si j'étais sur le terrain avec eux, certaines petites choses peuvent m'énerver comme si j'étais toujours dans le groupe."

Un duel entre ses deux pays

Ce quart de finale sera spécial pour Paul Willemse, deuxième ligne du XV de France mais natif d'Afrique du Sud. Il a forcément été interrogé sur cette rencontre : "Je crois que cela sera un challenge, comme en novembre dernier. Mais là, cela sera différent car c'est la Coupe du monde. La seule inquiétude, c'est Antoine Dupont, mais je trouve que Maxime Lucu a fait le job vendredi. Même sans Dupont, on peut faire un bon match. Il faudra être prêts, surtout le cinq de devant car celui des Springboks va être vite changé après la mi-temps." Il estime que les Français seront favoris de cette rencontre, qu'il regardera à la télévision, chez lui, avec des amis des deux nationalités.