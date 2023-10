Consultant de viàMidol, Imanol Harinordoquy s'est exprimé sur la présence de Cameron Woki au poste de numéro 4 dans le XV de France. S'il reconnaît sa capacité d'adaptation, il attend plus du Racingman dans le jeu courant.

Dans l'émission viàMidol - la quotidienne du Mondial, notre consultant Imanol Harinordoquy a tranché le face-à-face entre nos journalistes. Cameron Woki est-il décevant depuis le début du Mondial ? Si les deux parties avançaient des arguments en faveur et défaveur, l'ancien joueur du XV de France a opté pour un oui. "Il y a une hiérarchie. Paul Willemse, Thibaud Flament, Cameron Woki. Cameron Woki n'est pas titulaire si Paul Willese est là, explique Harinordoquy avant d'approfondir. "J'attends plus de lui surtout ballon en main, C'est vrai que je ne le vois pas assez dans les matchs. On en attend beaucoup mais on va avoir besoin d'une grande deuxième ligne pour être champion du monde."

A lire aussi : Coupe du monde 2023/XV de France - Karim Ghezal : "On a hâte de voir jouer Woki et Flament"

Plus "léger" et donc moins impactant dans les phases purement physiques selon l'avis du plateau, c'est dans le mouvement et le jeu que l'ancien joueur de l'UBB doit se montrer à son avantage. Malgré tout, le Biarrot admet que son adaptation au poste de deuxième ligne impressionne. "Ce n'est pas évident de passer de troisième à deuxième ligne. il avait endossé le costume de 2nd ligne avec brio. Il avait aussi fait une saison exceptionnelle avec Bordeaux et il a visiblement eu du mal à encaisser son changement de club, car il a fait une saison en demi-teinte".

"Pourquoi Taofifenua n'est pas titulaire"

Plus que le cas Woki, la présence d'un "vrai" numéro 5 de métier interroge notre consultant. "Pourquoi Taofifenua n'est pas titulaire en l'absence de Paul Willemse ? C'est plutôt ça la question que je me poserai. Pourquoi ce n'est pas lui qui a pris le numéro 5 à droite pour jouer avec Thibaud Flament ?". Une question à laquelle Fabien Galthié répond en dévoilant ses compositions d'équipe, une nouvelle sera d'ailleurs annoncé demain mercredi 4 à 11h30. Pour rappel, le deuxième ligne Paul Willemse est sorti du groupe après une blessure à la cuisse.