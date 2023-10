Après une victoire face à l'Italie dans les règles de l'art, les Bleus ont été accueillis par leurs supporters en rentrant à l'hôtel. Un feu d'artifice a même été tiré pour fêter la qualification du XV de France en quart de finale !

Avec une si belle victoire pour terminer la phase de poule, le XV de France a été accueilli comme il se doit par ses supporters. De retour à l'hôtel après le succès face à l'Italie, les Bleus sont descendus du bus sous les acclamations de leurs plus fidèles supporters. "Allez les Bleus", clame la foule qui a entendu patiemment les hommes de Fabien Galthié. La musique résonne dans les baffles et Matthieu Jalibert et ses coéquipiers profitent de ce moment précieux. Sipili Falatea chantonne, quelques pas de danse pour Damian Penaud et un feu d'artifice tiré non loin de l'hôtel pour fêter cette qualification en quart de finale de Coupe du monde.

Voilà de quoi dormir sur ses deux oreilles à l'aube de préparer un quart de finale qui aura déjà des allures de finale. C'est le sélectionneur des Bleus lui-même qui l'expliquait en conférence de presse d'après-match : "On va jouer une finale de Coupe du monde dimanche prochain". Si le XV de France ne connaît pas encore son adversaire, il devrait affronter l'Afrique du Sud ou l'Irlande voir l'Ecosse. Le rendez-vous est fixé ce dimanche 15 octobre à 21 heures.