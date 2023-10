À l’issue de la large victoire sur l’Italie, synonyme de qualification pour les quarts de finale, le sélectionneur du XV de France Fabien Galthié est revenu sur la rencontre et sa satisfaction de voir son équipe maîtriser le jeu durant 80 minutes. Mais il a surtout insisté sur le rendez-vous majeur qui attend ses joueurs dimanche prochain en quarts de finale de Coupe du monde.

Le plan s’est-il déroulé sans accroc ?

C’est un match réussi. L’enjeu était majeur, c’était la qualification. Malgré la victoire lors du match d’ouverture contre la Nouvelle-Zélande et les deux autres succès avant, l’enjeu était là. C’est fait. Le score nous satisfait. D’avoir pu aligner tous les joueurs et d’avoir pu maîtriser la rencontre du début à la fin est aussi une satisfaction.

La performance de vos avants vous a-t-elle plu ?

La conquête a été efficace. La mêlée, la touche offensive et défensive, même après le coaching, ont été positives. Nous avons su exercer sur l’Italie une pression permanente.

Incroyables ce soir, les Bleus sont en quarts de la coupe du monde !#RWC2023 #FRAvITA pic.twitter.com/AQuMPsPZJb — RUGBYRAMA (@RugbyramaFR) October 6, 2023

Votre défense est-elle en progression ?

Oui, elle progresse. Nous étudions toujours les points d’amélioration. Nous n’avons encaissé que sept points sur cette rencontre. Toutes les équipes qui postulent et qui veulent remporter cette Coupe du monde ont de très bonnes défenses. On cherche donc à encaisser le moins de points possibles et à subir le moins possible sans le ballon.

Quel est votre regard sur les records de Damian Penaud ?

L’ailier est le dernier joueur d’une chaîne de compétences. Damian a de la chance de jouer dans une équipe qui performe, qui le place dans de bonnes conditions. C’est très facile de parler de sa performance offensive mais c’est aussi très facile quand une équipe travaille ainsi pour toi. C’est toujours un équilibre, à mon sens, à trouver entre la performance individuelle servie par le collectif et la performance collective servie par les individus. Depuis quatre ans, si beaucoup de joueurs se révèlent, grandissent, c’est que l'équipe est forte.

Avec 35 essais Damian Penaud n'est plus qu'à 3 unités du record historique de 38 de Serge Blanco sous le maillot bleu.

Avec 6 sur cette #RWC2023, il n'est plus qu'à deux de Lomu, Habana et Savea qui en ont inscrit 8 en une édition. Maquina. pic.twitter.com/a1PBIYHPXB — RUGBYRAMA (@RugbyramaFR) October 6, 2023

Êtes-vous heureux ce soir ?

Nous sommes très heureux d’avoir gagné et réussi notre phase qualificative mais aussi de nos quatre dernières années. On va essayer de passer un bon moment tous ensemble ce soir. Et on va se tourner ensuite vers les quarts de finale. Nous avons joué une première finale contre la Nouvelle Zélande. On va en jouer une deuxième dimanche prochain. Et je pèse mes mots.

Que pouvez-vous nous dire de l’Afrique du Sud, votre probable adversaire ?

Quel que soit l’adversaire, ce sera une finale de Coupe du monde. D’un côté le champion du monde en titre, de l’autre la première nation mondiale. Le tirage au sort a fait son travail. Nous allons jouer une finale de Coupe du monde, je le répète. Et n’oubliez pas que demain (dimanche) se déroule une rencontre entre l’Irlande et L’Écosse qui met aussi un peu de suspense.