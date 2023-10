Dans "viàMidol", Jean-Pierre Garuet s'est exprimé sur un secteur qu'il connaît bien, lui l'ancien pilier international ! Il estime que la France n'est pas impériale dans ce domaine-là.

Si les Bleus ont glané la plus large victoire de l'histoire du XV de France face à l'Italie, lors du succès 60-7 face à la Nazionale dans cette Coupe du monde, Jean-Pierre Garuet ne voit pas que du positif. L'ancien pilier international, invité de l'émission "viàMidol" ce samedi, a scruté le secteur qu'il connaît le mieux : la mêlée. "On n'a pas rendu une copie de sécurité hors-norme, estime-t-il, avant de continuer. Là, je crois que les Sud-Africains ils sont tous sauf bêtes et ils se rendent comptent qu'il y a peut-être un point faible." D'ailleurs, pour l'ancien joueur du XV de France, le futur champion du monde sera le meilleur dans ce secteur-là : "La mêlée est une arme atomique et le grand vainqueur l'a." Les Sud-Africains avaient cette arme en 2029, lors de la dernière édition de la Coupe du monde. Les Français l'auront-ils cette année ?