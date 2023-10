Le demi d'ouverture gallois Gareth Anscombe s'est blessé à l'aine pendant l'échauffement d'avant-match. Dan Biggar, initialement non convoqué, entre sur le banc et le jeune Costelow est propulsé titulaire. Le Pays de Galles affronte la Géorgie à 15h pour l'avant-dernier match de la poule C.

Changement de dernière minute pour le pays de Galles, et pas des moindres ! Peu de temps avant d'affronter la Géorgie ce samedi à Nantes, le demi d'ouverture du XV du Poireau Gareth Anscombe (32 ans) a dû céder sa place en raison d'une blessure à l'aine lors de l'échauffement d'avant-match. Il est remplacé par le jeune Sam Costelow (22 ans) des Scarlets. Initialement remplaçant, il va connaître sa première titularisation en Coupe du monde pour le dernier match de cette poule C. Biggar entre sur le banc Autre information importante, le numéro 10 titulaire Dan Biggar, hors feuille de match à la base pour cette rencontre, rejoint le banc. Touché au pectoral au début du match face à l'Australie, le joueur toulonnais avant quitté le terrain prématurément en laissant sa place à Anscombe. Deux semaines d'absence étaient prévues pour l'ancien ouvreur de Northampton, il est donc de retour avant les quarts de finale de son pays. Le pays de Galles compte 14 points en trois matchs et devrait affronter le deuxième de la poule B dans son futur quart de finale.