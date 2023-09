Dans le sillage d’une défense démoniaque comme au bon vieux temps de shaun edwards, les Gallois ont validé leur qualification pour les quarts. Et plus loin, si affinités…

C’est passé un brin inaperçu, mais les Gallois ont bel et bien attaqué leur Coupe du monde par un record de la compétition. On veut parler ici de ces 254 plaquages réalisés face aux Fidjiens lors de leur victoire inaugurale (32-26), qui n’avaient pourtant inspiré au deuxième ligne Will Rowlands (un des héros de la rencontre avec 27 plaquages) rien d’autre que le sentiment du devoir accompli. "Je trouve toujours ça un peu bizarre que le nombre de plaquages réussis par un joueur fasse les gros titres, car on défend toujours collectivement, avait affirmé le futur joueur du Racing 92. Je pense n’avoir fait que mon travail pour l’équipe, comme tout le monde. Seul, je ne serais jamais allé chercher ce record, et encore moins la victoire." Cette abnégation totale en défense constituant, pour tout dire, la marque de fabrique du rugby gallois sous la baguette de Warren Gatland.

Moins dotés que les autres nations en termes d’individualités, les hommes de la Principauté se sont toujours fixés comme objectifs d’être des références dans les secteurs qui ne demandent aucun talent individuel, dans le sillage de leur nouveau leader Jac Morgan (23 ans). Un mantra qui fut longtemps celui de Shaun Edwards (désormais en charge de la défense du XV de France) et se trouve désormais celui de Mike Forshaw, qui marche plus que jamais sur les pas de son prédécesseur. "Comme Shaun, je viens de Wigan, de la classe ouvrière qui a beaucoup de fierté, confiait le boss de la défense gallois dans la semaine. Je trouve que les Gallois nous ressemblent, à nous, les gars du Nord de l’Angleterre. Je ne m’enflamme jamais après de bonnes performances défensives mais je sais que ces gars-là sont des besogneux qui ne s’endormiront pas sur leurs lauriers. Ils vont repartir à la mine, tous ensemble, parce qu’ils sont très attachés les uns aux autres."

Josh Adams : "On ne lâchera rien"

Et effectivement, les Gallois ne se sont pas trahis. Malgré les coups durs, malgré la sortie précoce de Dan Biggar dès la 12e, malgré le nez cassé de Morgan (lire ci-dessous) et une mêlée en difficulté dans les premières minutes (2 pénalités concédées). Dressant encore en ce dimanche lyonnais une muraille qui a souvent plié mais jamais vraiment rompu, rattrapant tous les coups jusqu’à écœurer les Wallabies (138 plaquages réussis au total pour 90 % de réussite et aucun essai encaissé). De quoi devenir, in fine, la première équipe officiellement qualifiée pour les quarts de finale 2023...

Pas si mal, pour une nation que l’on annonçait moribonde depuis trois ans, entre les difficultés financières de ses provinces qui générèrent une menace de grève des joueurs lors du dernier Tournoi, ou encore les départs à la retraite de monuments comme Alun-Wyn Jones, Justin Tipuric et autres Ken Owens. "Nous avons eu trois mois de préparation avant de venir ici, et je pense que le travail que nous avons fait nous a bien servi, soulignait l’ailier Josh Adams. Depuis, on se promet avant chaque match que, quoi qu’il arrive, on continuera à se battre pour chaque ballon, au sol ou en l’air. On ne lâchera rien. On veut simplement être une équipe difficile à battre, et on peut encore s’améliorer. On peut encore défendre de manière plus agressive, tout en restant encore plus discipliné." Tout un programme qui pourrait mener les Gallois très loin, sachant que se profile pour eux un quart des plus abordables face à l’Argentine, les Samoa ou le Japon...