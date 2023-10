Ancien joueur de rugby professionnel, Karl Dickson s'est aujourd'hui reconverti dans l'arbitrage. L'Anglais officiera, ce vendredi pour la rencontre entre la France et l'Italie.

Karl Dickson sera au sifflet du match entre la France et l'Italie, si l'Anglais ne découvre pas la Coupe du monde puisqu'il était déjà de l'aventure japonaise en 2019, il n'a pas toujours été arbitre et a connu une carrière de rugbyman professionnel.

C'est dans son club formateur de Bedford Blues que Karl Dickson débute sa carrière en 2004. Après cinq années il est recruté par les Harlequins et découvre ainsi le très haut niveau. En 2011, il remporte le Challenge Européen, avant de devenir l'année suivante champion d'Angleterre, l'apothéose de sa carrière. En 2017, après 164 matchs joués avec les Harlequins et 13 ans de rugby professionnel, il met un terme à sa carrière de joueur.

Quelques heures avant le choc face à l'Italie, le patron de la défense du XV de France Gaël Fickou assure que les Tricolores ont désormais basculé en mode phases finales.

Une expérience au Mondial 2019

S’il prend sa retraite, il ne raccroche pas les crampons pour autant et décide de franchir le Rubicon et devenir arbitre. Un souhait qui n'est pas nouveau pour lui, puisqu'il a débuté sa formation dès 2014, alors qu'il était encore joueur. Son passé lui permet d'obtenir un certain crédit auprès des joueurs. Ainsi, dès 2019 il fait partie des arbitres assistants pour la Coupe du monde au Japon. En 2022, il arbitre son premier match du Tournoi des 6 Nations lors de la rencontre Écosse - France. Cette même année, il est au sifflet de Leinster - Toulouse en demi-finale de Champions Cup, un match qui rappellera quelques mauvais souvenirs aux Toulousains présents sur la pelouse du Parc OL, puisqu'ils avaient largement été battus (40-17).

Ce vendredi, Karl Dickson dirigera sa quatrième rencontre de Coupe du monde, il a déjà officié lors de Pays de Galles - Portugal, d'Écosse - Tonga et de Fidji - Géorgie. Une formalité pour un arbitre désormais habitué au plus haut niveau.