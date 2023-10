Le sélectionneur de l'Irlande Andy Farrell a annoncé ce jeudi l'équipe qui jouera sa qualification face à l'Ecosse samedi 7 octobre au Stade de France. Une composition sans surprise pour le XV du Trèfle avec seulement deux changements par rapport au match contre l'Afrique du Sud, avec la présence de Dan Sheehan au talon et de Iain Henderson en deuxième ligne.

Les Irlandais ont aligné la grosse équipe possible pour affronter les Ecossais ce samedi 7 octobre 21h, au Stade de France. Et pour cause, ce match est déterminant pour la qualification. La rencontre est donc prise au sérieux avec la présence des cadres Irlandais : Jonathan Sexton à l'ouverture associé à Jamison Gibson-Park à la mêlée. Bundee Aki et Garry Ringrose sont au centre tandis que James Lowe et Mack Hansen se retrouvent sur les ailes.

Our team to face Scotland in Paris! \ud83d\udcaa#TeamOfUs — Irish Rugby (@IrishRugby) October 5, 2023

Un véritable huitième de finale

Pas de surprise donc pour l'Irlande qui a aligné quasiment la même équipe victorieuse face à l'Afrique du Sud. Seulement deux changements à noter : Dan Sheehan pousse Ronan Kelleher sur le banc au poste de talonneur et Iain Henderson prend la place de James Ryan en deuxième ligne. L'Irlande est bien favorite pour ce "huitième de finale" face à l'Ecosse, mais les coéquipiers de Finn Russell comptent bien tout donner pour espérer une qualification en quart.

Le XV de l'Irlande face à l'Ecosse : 15. Keenan ; 14. Hansen, 13. Ringrose, 12. Aki, 11. Lowe ; 10. Sexton (cap.), 9. Gibson-Park ; 7. Van Der Flier, 8. Doris, 6. O'Mahony ; 5. Henderson, 4. Beirne ; 3. Furlong, 2. Sheehan, 1. Porter.

Les remplaçants : 16. Kelleher, 17. Kilcoyne, 18. Bealham, 19. Ryan, 20. Conan, 21. Murray, 22. Crowley, 23. McCloskey