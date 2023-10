La phase de poule de la Coupe du monde touche bientôt à sa fin. Et les plus grosses nations regroupées dans les poules A et B ont pour l'instant tenues leurs rangs. Découvrez les performances de la France, la Nouvelle-Zélande, l'Irlande et l'Afrique du Sud en statistiques.

À la table des ogres, les humains n'ont pas leur place et les brebis sont bienvenues, mais dans l'assiette... Dans le rôle des ogres : la France, les All-Blacks, l'Irlande et les Springboks. La Roumanie, le Tonga, et la Namibie ont, eux, enfilé le costume des brebis. Les quatre nations leaders au classement de "World Rugby" ont pour l'instant tenu leurs rangs et toujours terminé leurs assiettes face aux petites nations. Certains ont même pris du "rab".

Les statistiques du XV de France lors de ses 3 premiers matchs lors de la Coupe du monde 2023

Depuis le début de la compétition les quatre nations ont déjà marqué au moins 150 points, soit plus de 50 pions de moyenne pour le XV de France, les Irlandais et la Nouvelle-Zélande. L'Afrique du Sud qui a déjà disputé ses quatre matchs est, elle, forcément favorisée. Les succès 82-8 de l'Irlande sur la Roumanie, 76-0 des Springboks face à ses mêmes Roumains, ou les deux défaites 71-3 et 96-0 des Namibiens respectivement face aux All-Blacks et la France.

Les statistiques des All Blacks lors de leurs 3 premiers matchs à la Coupe du monde 2023

Les Sud-africains savent aussi jouer avec le ballon, c'est en tout cas ce qu'ils ont pour l'instant montré. Ce sont eux qui ont effectué le plus de courses (432) et parcourus le plus de mètres (2195). Mais le jeu amène la faute, alors les hommes de Jacques Nienaber sont aussi leaders au classement des plaquages manqués avec 76.

Les statistiques des Irlandais lors de leurs 3 premiers matchs à la Coupe du monde 2023

Les All-Blacks sont ceux qui ont loupé le moins de plaquages avec 42 loupés. Sérieux en défense, appliqués en attaque, les hommes du Pacifique ont marqué 27 essais (180 points) plus que toutes autres équipes.

Les statistiques des Springboks lors de leur premier tour à la Coupe du monde 2023

Les Irlandais de Jonathan Sexton ont effectué le plus de passes avec 592. Pas sûr que leur ouvreur soit étranger à cette statistique. La France, elle, ne domine aucune de ses catégories. Les Bleus ont, face à l'Italie, l'occasion de corriger le tir et donner un peu plus de matière à la "data", si chère à Fabien Galthié.