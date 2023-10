Humiliés par les Blacks (96-17), les Transalpins ont opté pour une façon originale d’exorciser cette rencontre, afin de basculer mentalement sur les Bleus.

« Nous avons été détruits. Ce match, il faut rapidement le jeter à la poubelle ». Les mots du sélectionneur de l’Italie étaient lourds de sens, lors de la conférence de match qui suivit l’humiliante défaite des siens face aux All Blacks (96-17), avec la bagatelle de quatorze essais encaissés. Des paroles que ses hommes ont appliqué à la lettre en début de semaine, en tentant d’exorciser les fantômes de cette défaite d’une manière plutôt originale.

« On a tous écrit sur un bout de papier une idée négative qui nous revenait au sujet de ce match, peu importe laquelle. Une mauvaise stat, une action que l’on a manqué, quelque chose que l’on aurait pu faire mieux… On a mis tout ça en commun et allumé un feu dans lequel on a jeté ensemble tous nos morceaux de papier. C’était une manière symbolique de laisser ce match derrière nos et d’attaquer une nouvelle de semaine de travail, afin d’aborder ce match contre la France sans être pollué par de mauvaises pensées ».

A lire aussi : Coupe du monde de rugby 2023 - La composition de l'Italie face à la France : Ange Capuozzo à l'arrière, une nouvelle première ligne...

Une « thérapie par le feu » qui rappelle quelque peu celle organisée par Phil Jackson auprès de ses Chicago Bulls au moment de solder « The Last Danse », l’ultime titre remporté par la légendaire franchise de Michael Jordan, ou la recette utilisée par Ted Lasso dans la série éponyme. Une dernière référence mentionnée par un journaliste italien, à laquelle Stephen Varney s’est montré plutôt hermétique… « Ted Lasso ? Je ne suis pas sûr que c’était l’idée, pour être honnête, souriait le demi de mêlée. Tout ce qu’on veut, c’est montrer au monde du rugby qu’il n’a pas vu notre vrai visage face aux Blacks. Plus que jamais, on espère se qualifier et réaliser un grand match face au XV de France. » L’espoir fait vivre, après tout...