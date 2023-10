"Julien (Marchand) était sur une phase de montée en puissance, on a profité de ces deux jours pour monter en intensité, mais on avait un objectif que nous n'avons pas réussi à atteindre, celui de l'intégrer à l'entraînement collectif de la semaine". Bruno Boussagol, le manager santé du XV de France, a tenu un point presse pour donner des nouvelles des blessés français. Au sujet du talonneur international, les nouvelles ne sont pas très bonnes.

Blessé à l'ischio-jambier gauche le 8 septembre dernier face à la Nouvelle-Zélande, Marchand n'a pas repris l'entraînement collectif. Il ne postule donc pas pour jouer face à l'Italie vendredi prochain, comme l'a confirmé le monsieur santé du staff : "À partir du moment où un joueur n'intègre pas la préparation d'un match, il est difficile de l'imaginer postuler. Il n'était pas dans le groupe, et aujourd’hui il a des difficultés à enchaîner les tâches."

En toute transparence, Bruno Boussagol a donné les raisons du retour tardif de Julien Marchand :

"Une lésion à l'ischio-jambier est délicate à gérer. La première étape s'est passée normalement. Mais sur la deuxième, il y a eu une perte de qualité. On a préféré repousser sa reprise, d'autant que des lésions hautes sur les ischio-jambiers peuvent récidiver. On vous avait informé entre quatre et six semaines d'absence après sa blessure. C'était prendre un risque de forcer l'entraînement, donc nous l'avons sorti du groupe. La semaine prochaine, on sera dans la même démarche pour voir s'il passe ce pallier. Si c'est le cas, on peut imaginer qu'il prétendra au match. Mais ça peut durer encore 15 jours. On ne sait pas."