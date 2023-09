Ce lundi matin, la Fédération française de rugby a communiqué sur la blessure de son talonneur Julien Marchand, sorti prématurément lors de la victoire face à la Nouvelle-Zélande (27-13). Souffrant "d'une lésion musculaire" à l'ischio-jambier gauche, il reste au sein du groupe France et n'est donc pas remplacé.

Vendredi soir, au Stade de France, le talonneur du XV de France Julien Marchand est sorti prématurément (12ème minute) du match face à la Nouvelle-Zélande, grimaçant, triste et en se tenant l'arrière de la cuisse, déjà bandée. Une sortie inquiétante donc pour ce cadre qui est l'un des meilleurs gratteurs français et titulaire au poste. Ce lundi, en fin de matinée, la Fédération française de rugby a donné des nouvelles du joueur toulousain : "Julien Marchand a réalisé des examens médicaux qui ont mis en évidence une lésion musculaire au niveau de l'ischio-jambier gauche." Selon nos informations, son absence devrait se compter en semaines, environ 4 ou 5 selon la capacité de rétablissement du joueur français. Si les Bleus venaient à se qualifier, reste à savoir s'il pourrait être de retour pour un potentiel quart de finale (samedi 14 ou dimanche 15 octobre).

Des examens prévus en fin de semaine

Son absence est un coup dur évident, pour autant, le staff des Bleus ne compte pas lui trouver un remplaçant immédiat, alors que Peato Mauvaka et Pierre Bourgarit se partageront le temps de jeu des matchs face à l'Uruguay (14 septembre), la Namibie (21 septembre) et l'Italie (6 octobre). "Il reste au sein du groupe France poursuivant une préparation spécifique, tout en bénéficiant de soins adaptés à sa condition, est-il précisé. De nouveaux examens sont prévus en fin de semaine afin d'observer l'évolution de sa guérison". Julien Marchand avait déjà manqué la Coupe du monde au Japon suite à une rupture des ligaments croisés et se voit empêcher de jouer au moins pour la phase de poule. Il rejoint donc Paul Willemse et Cyril Baille à l'infirmerie des Bleus. D'autre part, et pour terminer sur une bonne nouvelle, les blessés Jonathan Danty et Anthony Jelonch pourraient être de retour prochainement avec le XV de France.