En conférence de presse, le demi d’ouverture du XV de France a abordé le match décisif face à l’Italie, vendredi soir. Il a également abordé en longueur les nouveaux rôles au sein des Bleus de Maxime Lucu, qui est pressenti pour remplacer Antoine Dupont, et de Louis Bielle-Biarrey.

Quelle est la valeur de l’Italie, qui vient de concéder une large défaite face à la Nouvelle-Zélande ?

Il faut craindre cette équipe. Si on prend les derniers résultats face à eux, cela a toujours été des matchs serrés. D’ailleurs, on a eu de gros soucis au niveau de l’indiscipline sur le dernier tournoi au moment de les rencontrer. Le match contre la Nouvelle-Zélande ne reflète pas le niveau de l’Italie. On connaît leurs forces et leurs faiblesses. Ils ont causé des soucis à de grosses nations. On ne doit pas tout résumer à la Nouvelle-Zélande. On travaille de manière sérieuse pour gagner ce match. C’est une équipe complète, qui envoie beaucoup de jeu.

Laurent Labit a évoqué un match "à la vie à la mort" face à l’Italie. Comment abordez-vous cette rencontre qui peut vous éliminer de la coupe du Monde ?

Il y a forcément un peu plus de tension et de pression avant ce rendez-vous face à l'Italie. Mais ce groupe aime ce genre d’événement. On travaille depuis quatre ans pour cette compétition : si tu gagnes, tu continues, si tu perds, ça s’arrête. C’est une prise de conscience de tout le groupe à la vue du classement. Il n’y a pas eu besoin de paroles. La motivation est là pour se transcender dans une situation que l’on n’a pas encore connue.

Max, c'est un excellent défenseur

Vous allez probablement commencer la rencontre avec Maxime Lucu. Qu’est-ce que cela va changer pour vous ?

On n’a pas encore eu la composition (sourire). Si je suis amené à jouer avec Max (Lucu), ça sera un peu plus facile. On a des repères. On joue toute l’année ensemble. On se connaît bien. C’est un vrai leader. Il gère bien le lien entre les avants et les trois-quarts. Il peut nous soulager avec le jeu au pied. C’est un excellent défenseur. Bon, il me donnera un billet à la fin !

Comment Maxime Lucu a-t-il abordé ces dernières semaines avec la blessure de Dupont ?

Je trouve Maxime (Lucu) serein depuis la blessure d'Antoine (Dupont). C’est un gros bosseur. Il travaille énormément. Il a les pieds sur terre. Après la blessure d’Antoine, il ne s’est pas posé beaucoup de questions. Il continue à bosser. Il est dans le groupe, il connaît le système. C’est facile de se fondre dans le collectif quand on vit ensemble depuis quatre ans. Max est serein, et il est prêt à endosser ce rôle ce week-end.

Louis Bielle-Biarrey, un autre de votre partenaire en club, est en train d’exploser durant cette coupe du Monde. Êtes-vous surpris ?

C’est un petit génie ! Ça fait deux ans que je joue avec lui en club. Il s’adapte rapidement au niveau auquel il est opposé. Il a des qualités de vitesse et de lecture du jeu. Il a une grosse maturité pour être là sur les gros événements. Peu importe le niveau, même quand ça augmente, il est toujours présent malgré qu’il soit encore jeune. Ses qualités permettent de faire la différence en match.