Christophe Laussucq, l'ancien international français aujourd'hui entraîneur de l'UBB était l'invité de l'émission ViàMidol la quotidienne ce lundi. Il est notamment revenu sur le choix du remplaçant d'Antoine Dupont et trouve maladroit le fait qu'on puisse remettre en question une titularisation de Maxime Lucu, la doublure du Toulousain depuis plusieurs années, face à l'Italie.

Le capitaine Antoine Dupont blessé, le débat est vite arrivé sur la table pour savoir qui devait le remplacer face à l'Italie lors du dernier match de la phase de poules. Maxime Lucu, le demi de mêlée bordelais, doublure du Toulousain depuis plusieurs années, ou Baptiste Couilloud, le Lyonnais, qui a des qualités qui se rapprochent plus de celles de Dupont.

Invité dans l'émission ViàMidol la quotidienne, l'ancien international Christophe Laussucq est revenu sur la question et déplore certains commentaires qui ont visé Maxime Lucu et aussi Matthieu Jalibert, après le forfait de Romain Ntamack. "La communication qui a été faite autour de Matthieu Jalibert et maintenant de Maxime Lucu est maladroite. Toutes les critiques autour de ces joueurs ne servent pas l'équipe de France."

Aujourd'hui entraîneur de l'Union Bordeaux Bègles, l'ancien numéro 9 ne comprend pas qu'on puisse remettre en question le talent et la capacité de ces deux joueurs qui ont déjà prouvé leur valeur au niveau international : "Ce sont des joueurs qui ont le niveau international, qui ont été très bons en équipe de France. Il n'y a pas de question à se poser. Je pense qu'ils ont été blessés, en tout cas moi à leur place, j'aurais été vexé de tous les commentaires qu'il y a eus."

"C'est logique que Maxime (Lucu) endosse le numéro 9"

Face à l'Italie lors d'une rencontre décisive pour la qualification, Maxime Lucu est pressenti pour débuter à la mêlée. Un choix tout à fait normal pour Christophe Laussucq : "C'est tout à fait logique que Maxime endosse le numéro 9, comme ça l'était pour Matthieu avec le numéro 10. Il y a eu des polémiques, j'espère qu'elles ne viennent pas du staff..."

Forcément, les Bordelais étaient plus dans l'ombre des Toulousains, qui composaient la charnière titulaire de l'équipe de France depuis plusieurs saisons. Une différence de leadership ? L'ancien international n'est pas d'accord : "Que les numéros 2 soient davantage dans l'ombre des numéros 1 est logique. Mais il n'y a aucun doute à avoir. J'ai confiance en Maxime (Lucu). Je trouve ce débat assez malsain."