Au terme du succès record face à la Namibie, ce jeudi, à Marseille (96-0), Thomas Ramos a commenté le contenu de la performance tricolore, son passage en 10, sa réussite au but, la perspective du dernier match de poule face à l'Italie dans deux semaines mais aussi la blessure de son capitaine.

Le bilan rugbystique est on ne peut plus positif sur ce troisième match de poule ?

On s’était dit qu’il fallait être bons en attaque et collectivement. Malgré un peu de déchet, ce qui est normal sur de tels matchs, l'objectif a été rempli. Mettre 14 essais, ça fait plaisir, évidemment. Et on ne prend pas de point aussi. Contre l’Uruguay, on disait qu’on voulait en encaisser moins de sept, on en avait pris douze. Ne pas avoir concédé d’essai malgré des situations difficiles, c’est bien.

\ud83d\udea8 Antoine Dupont souffre d'une fracture maxillo-zygomatique au visage. Un avis chirurgical spécialisé a été demandé, afin de définir précisément la durée de l'indisponibilité. Le demi de mêlée demeure avec le groupe France



Les infos > https://t.co/Cgki3Yg71h pic.twitter.com/PQO8Ld0x14 — RUGBYRAMA (@RugbyramaFR) September 22, 2023

À quel point la qualité du rugby pratiqué est-elle encourageante pour la suite de la compétition ?

Je pense que, sans manquer de respect à la Namibie, il faut être réalistes sur la différence de niveau entre les deux équipes. Nous sommes la troisième nation mondiale, ils sont au-delà de la vingtième place, il me semble. Il y a beaucoup d’amateurs chez eux. Ils ne se sont pas enlevés et ils se sont envoyés le plus possible. De notre côté, nous les avons respectés, sur l’engagement, en les agressant en défense, offensivement aussi. On s’est fait plaisir en attaque mais on n’est pas dupes. Nous savons très bien que face à des nations plus armées, il faudra être encore plus agressif pour mettre notre jeu en place.

On a senti, à travers l’implication de l’équipe, la volonté de livrer un match constant...

Oui, entre nous, on s’est dit qu’il fallait maintenir le niveau. On voulait voir si l’on était capable de tenir ce rythme, cette énergie et ce respect pour l’adversaire pendant 80 minutes. C’est bien d’y être parvenu.

A lire aussi : France - Namibie - 96-0 : les Bleus signent la plus large victoire de leur histoire contre la Namibie

Aviez-vous en tête le record de points ?

Je ne savais pas à combien il était. Je connaissais le record toutes nations confondues mais pas celui de la France. Mais c’est bien d’écrire l’histoire comme ça. C’est bien pour nous.

La question que tout le monde s'est posée lorsque nous avons vu sortir Antoine Dupont...https://t.co/QyD8kKz0Qw — RUGBYRAMA (@RugbyramaFR) September 22, 2023

Dans les tirs au but, vous signez un 12/13. On ne doit pas être loin d'un record, là aussi ?

Même à l’entraînement, je n’en tape pas autant (sourire). Je me doutais que j’aurais beaucoup de transformations à tenter sur ce match. J’avais à cœur d’être concentré du début à la fin de la partie pour m’exercer à être précis avec la fatigue. Car dans les matchs importants, il y en aura. C’était une bonne base de travail.

Sur la fin, vous avez basculé en 10, poste pour lequel vous êtes une option possible... Comment vous êtes-vous senti ?

J’y ai joué quelques fois en club cette année. Ça fait plaisir d’y passer de temps en temps, ça permet de prendre des repères. Peu importe qui est sur le terrain, on est assez complémentaires de toute manière. C’est très bien pour nous, pour notre attaque. Il faut que l’on apprenne à se faire confiance les uns et les autres. On verra par la suite ce que le staff décide.

\ud83c\uddeb\ud83c\uddf7 \u26a1\ufe0f \ud83c\uddf3\ud83c\udde6 Penaud sur un nuage, Dupont en grande forme avant la tuile... Les notes des Bleus sont dispo' !



\ud83d\udc49 https://t.co/V8TCA3DE0J#FRAvNAM #RWC2023 pic.twitter.com/ZK6mce8HGb — RUGBYRAMA (@RugbyramaFR) September 21, 2023

Quel va être le programme d’ici le match face à l’Italie, dans deux semaines ?

Nous avons déjà trois jours de libre en famille. Ça va être l’occasion de se régénérer. Quinze jours, ça va être long mais ça risque de passer vite aussi. L’Italie, c’est un match à prendre au sérieux. On sait que les Italiens seront certainement remontés. Quand on se souvient à quel point nous avons été en difficulté chez eux dans le Tournoi, on sait à quoi s’attendre. C’est bien d’avoir deux semaines pour préparer cette rencontre parfaitement et essayer de la gagner.