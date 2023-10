Opposée au XV de France ce vendredi, dans ce qui s'apparente à un huitième de finale dans cette Coupe du monde, l'Italie sort d'une immense déroute. Face à la Nouvelle-Zélande, les Transalpins ont affiché leurs lacunes, déjà présentes lors des deux premiers matchs face à la Namibie et l'Uruguay. Peuvent-ils réellement poser des soucis aux Bleu ?

Un temps, il s'est murmuré que l'Italie pouvait réaliser l'exploit de faire tomber la Nouvelle-Zélande. Un espoir italien lié aux deux premiers matchs de la Squadra Azzura, remportés avec le bonus offensif face à la Namibie et l'Uruguay. Deux résultats en trompe-l’œil, puisque les hommes de Kierian Crowley furent finalement balayés sèchement par les All Blacks (96-17), dans un match à sens unique qui mettait au premier plan les nombreuses lacunes de cette sélection. Car il ne faut pas se tromper, l'Italie n'est pas devenue l'Afrique du Sud ou l'Irlande après avoir battu la 17e et la 21e nation mondiale. Elle reste une équipe avec des carences assez évidentes.

Des lacunes au grand jour face à la Nouvelle-Zélande

Face aux Néo-Zélandais, nous pouvions ainsi constater les problèmes défensifs d'une Squadra Azzurra en difficulté lorsque la puissance et la vitesse prenaient place dans le jeu adverse. C'est d'ailleurs avec 33 plaquages manqués et un pourcentage calamiteux de 64% de réussite dans l'exercice que les Italiens bouclaient le match. L'essai de Mark Telea (19e), lors duquel les Néo-Zélandais ont traversé le terrain beaucoup trop facilement en est un exemple parfait. La tranquillité avec laquelle Ardie Savea a lui franchi pour marquer quelques minutes après, était tout simplement indécente.

Cette réalisation en question était inscrite après une touche, un autre secteur faible pour l'Italie. Les Transalpins ont seulement récupéré six de leurs onze touches lors de ce match, pendant que les All Blacks réalisaient un sans-faute (15 sur 15). En plus, les coéquipiers de Giacomo Nicotera ont encaissé trois essais sur ballon-porté lors de cette rencontre, ce qui mettait en évidence le déficit de puissance de leur pack. D'ailleurs, lors de l'épreuve de force qu'est la mêlée, le huit de devant italien a beaucoup subi. Emportés, les Italiens ont perdu six de leurs huit mêlées, c'est dire... Si tout cela a donc été sanctionné par une sélection néo-zélandaise désireuse de prouver qu'elle restait parmi les favorites de la Coupe du monde, il n'avait pas fallu attendre ce match pour savoir que les Italiens avaient des limites.

2013, la dernière victoire italienne face aux Bleus

Rappelez-vous qu'Ange Capuozzo et les siens étaient menés de dix points à la mi-temps lors du match face à l'Uruguay ! Déjà maladroits en défense face aux Teros (21 plaquages manqués), les Transalpins avaient rencontré des difficultés dans le secteur du combat. Alors qu'elle jouera sa peau face à la France ce vendredi à Lyon, il est important de rappeler que la Squadra Azzurra n'a plus gagné face aux Bleus depuis plus de dix ans et qu'elle a terminé dernière des huit dernières éditions du Tournoi des 6 Nations. D'ailleurs, elle n'a remporté qu'un match au cours de ces huit ans dans la compétition : face au pays de Galles en 2022.

Alors même si un match de rugby se joue sur le terrain et que le XV de France devra être sérieux pour s'éviter une désillusion éternelle, il convient de dire que sur le papier, les Bleus doivent s'en sortir face à une Squadra Azzura en manque de talents. Difficile de penser que la qualité du jeu français puisse être contrée par l'Italie, même si d'éternels craintifs parleront du duel de février, remporté seulement d'une courte marge par les hommes de Fabien Galthié (29-24). Vendredi, le contexte et l'enjeu seront différents et les Bleus n'ont pas le droit à l'erreur.