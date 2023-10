Au lendemain d'une victoire bonifiée face au Portugal, Dan Palmer, l'entraîneur en charge de la touche, veut encore croire à la qualification même si l'Australie n'a plus son destin entre les mains.

L'Australie s'apprête à vivre une drôle de semaine. Les Wallabies en ont fini avec leurs matchs de poules et après leur victoire bonifiée face au Portugal (34-14) qui les laissent en vie dans ce groupe C, ils doivent maintenant attendre le dernier match des Fidji face aux Portugais pour connaître définitivement leur sort dans ce Mondial 2023.

En effet, avec 11 points au compteur et déjà quatre matchs disputés, les Australiens ont seulement une longueur d'avance sur les Fidjiens, qui affronteront le Portugal dimanche prochain à 21 heures. En cas de victoire (ou de défaite bonifiée), les Wallabies seront éliminés de la Coupe du monde pour la première fois de leur histoire. Ce scénario, fort plausible, ne semble pas démotiver Dan Palmer, l'entraîneur en charge de la touche, qui s'est présenté ce lundi devant les journalistes.

On a trois jours pour récupérer, et ensuite on se préparera pour le quart de finale. On n'a pas notre destin entre nos mains, c'est évident. Mais c'est la seule chose que l'on peut faire. Notre but, face au Portugal, était de garder des espoirs de qualification. Ce n'est pas idéal puisque l'on n'est pas maître de notre destin, mais c'est la situation actuelle. On a tout fait hier soir pour continuer à y croire. On verra ce qu'il adviendra.

"Le Portugal peut évidemment battre les Fidji"

Forcément, le coach australien mise tout sur une victoire portugaise dimanche prochain à Toulouse qui pourrait miraculeusement sauver la sélection entraînée par Eddie Jones : "J'ai hâte de voir ce match. Hier soir, le Portugal a montré que c'était une bonne équipe. Évidemment qu'ils peuvent les battre."

Les Australiens, qui sont toujours dans leur camp de base à Saint-Etienne, vont profiter de trois jours de repos, avant de reprendre le chemin de l'entraînement. "Ce sont des grands garçons. Ils peuvent se gérer. Ils vont en profiter mais tout en faisant attention", expliquait Dan Palmer au sujet d'une possible décompression de ses joueurs.

En attendant un possible miracle, le groupe australien va avoir du temps pour débriefer sa phase de poules du Mondial, et notamment tout ce qui n'a pas fonctionné depuis début septembre. "C'est important de prendre le temps de débriefer, de revoir, de s’assurer que l’on apprend de ce qui s’est passé et d’avoir un plan pour avancer. Vivre cette expérience ne changera rien si on ne revient pas dessus, si on n’en parle pas avec les joueurs, avec les entraîneurs. C’est le plus important." Pour rappel, l'Australie accueillera la prochaine Coupe du monde, en 2027, et il est peut-être temps de commencer à y songer après l'immense déception en perspective.

Les joueurs pensent à l'avenir. C'est un groupe jeune et si l'on parvient à garder ce noyau de joueurs, ce sera une très bonne équipe des Wallabies. On est tous très déçus de la tournure des événements lors des deux premières semaines de compétition. Je suis sûr que les joueurs se projettent déjà vers l'avenir et ont à cœur de réaliser de grandes performances.

Avec Eddie Jones à la tête de la sélection ? À ce sujet, rien n'est moins sûr...