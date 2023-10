Bonjour et bienvenue sur Rugbyrama pour suivre en direct la rencontre opposant l'Australie et le Portugal dans le cadre de la poule C de la Coupe du monde de rugby 2023.

L'Australie n'a plus son destin entre ses mains, après leurs défaites contre les Fidji et le pays de Galles, les hommes d'Eddie Jones ne peuvent plus qu'espérer un faux pas des Fidjiens. Quoi qu'il arrive, ils doivent impérativement s'imposer avec le bonus face au Portugal, tous résultats contraires les élimineraient de cette Coupe du monde. Après leur match nul encourageant face à la Géorgie, les Portugais espéreront surfer sur la vague pour faire trembler des Australiens en plein doute. Ce match se déroulera au stade Geoffroy-Guichard de Saint-Etienne et sera arbitré par Nika Amashukeli.