Invité de ViàMidol la quotidienne, Rémi Lamerat, ancien international français est revenu sur la charnière Lucu - Jalibert. Une association qu'il connaît bien puisqu'il a terminé sa carrière à l'UBB la saison dernière aux côtés de ces deux joueurs.

Dans ViàMidol la quotidienne, Rémi Lamerat est revenu sur la charnière Maxime Lucu - Matthieu Jalibert. Arrivé à l'Union Bordeaux-Bègles en 2019, l'ancien international français (19 sélections) connaît bien cette charnière. Dans l'émission il est revenu sur les qualités de cette charnière. Un duo très différent qui se complète pourtant parfaitement.

"Il y a un profond respect entre Maxime Lucu et Matthieu Jalibert alors que finalement quand on les connaît un petit peu, pas grand-chose ne les rassemble. On parle du style de jeu mais il y a aussi le caractère où ils sont très différents. Malgré tout, les deux se complètent très bien. Il y a un respect mutuel qui fait que les messages passent facilement. Je ne sais pas si le patron de la charnière c'est Maxime... Quand Matthieu a décidé de faire quelque chose, il le fait (sourire). Très souvent quand il le fait, il le fait avec de la réussite. Je suis content de les voir associés au plus haut niveau. Sur les lignes de trois-quarts c'est une équipe où il y a beaucoup de joueurs de l'UBB donc j'espère qu'ils feront honneur à mon dernier club mais je n'en doute pas."