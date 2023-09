Après avoir traversé une période plutôt sombre, le numéro 10 Matthieu Jalibert a aujourd’hui gagné le respect de ses coéquipiers, ainsi qu’une légitimité nouvelle aux yeux du staff tricolore.

Matthieu Jalibert a ceci de commun avec l’ailier du Stade rochelais Teddy Thomas, par exemple, que chacune de ses sorties est un évènement en soi. Car on attend toujours beaucoup, voire beaucoup trop, du demi d’ouverture de l’Union Bordeaux-Bègles, un animateur comme il en existe peu sur le circuit international. Vendredi soir, Matthieu Jalibert avait donc une nouvelle fois tous les regards braqués sur sa modeste personne et à son sujet, revenaient irrémédiablement les interrogations d’usage. En vrac : "Peut-il survivre à la pression inhérente à tel match ?" Ou encore : "S’écroulera-t-il face à cette Nouvelle-Zélande ayant concédé dans la semaine vouloir soumettre la charnière tricolore à rude épreuve ?" Et enfin : "Va-t-on pleurer Romain Ntamack jusqu’à la fin de la compétition ?"

Comme il l’avait fait lors de sa sortie précédente, face à l’Australie, l’homme sur lequel repose le projet de Laurent Marti en Gironde a alors répondu aux attentes de façon favorable et globalement prouvé qu’il restait supérieur à Antoine Hastoy, sur l’échiquier national : bien que fragile sur le plan défensif et parfois déconnecté d’Antoine Dupont à son intérieur ou Yoram Moefana au centre du terrain, le numéro 10 de l’Union Bordeaux-Bègles a fait oublier ses errements originels en sortant du chapeau, à l’heure de jeu, une fulgurance comme il les aime tant…

Au terme de quelques feintes, d’une accélération meurtrière et d’un élégant passement de bras, Matthieu Jalibert offrait donc à Damian Penaud le premier essai tricolore dans cette Coupe du monde et décomplexait dans son entièreté le collectif tricolore.

Il a gagné le respect de ses coéquipiers

"On est encore satisfait de son match, expliquait samedi matin Laurent Labit, le chef de l’attaque tricolore. Matthieu a été là où on l’attendait même s’il a raté cette pénaltouche importante, en première période. La défense fait évidemment partie de ce qu’on doit travailler avec lui, ses connexions avec ses coéquipiers notamment. Mais ce qui s’est passé sur le premier essai néo-zélandais n’est pas de sa responsabilité. Sur la première situation (percée de Rieko Ioane entre Yoram Moefana et Gaël Fickou, N.D.L.R.), ça ne se joue pas à son niveau. Tout ça, c’est plutôt un travail collectif sur la vitesse de la montée car il y a des gars qui se perdent en chemin et créent des espaces."

Jeudi soir, alors que le XV de France affrontera l’Uruguay au stade Mauroy de Lille, Matthieu Jalibert devrait logiquement laisser sa place à l’ouverture au champion d’Europe rochelais Antoine Hastoy, dont la dernière sortie face aux Fidji avait quelque peu déçu les observateurs. Toujours est-il qu’à peine un mois après la lourde blessure au genou de Romain Ntamack, le meneur de jeu de l’UBB a jusqu’ici rempli sa mission, gagnant sur le terrain la confiance et le respect de ses coéquipiers en sélection. Pour rappel, plusieurs joueurs, Toulousains pour la plupart, étaient après la blessure de "NTK" allés trouver le sélectionneur national Fabien Galthié afin de lui signifier que l’hypothèse de faire glisser Thomas Ramos à l’ouverture était encline à les séduire, une montée au créneau que ne partageait pas Ramos et qui avait semble-t-il fragilisé Matthieu Jalibert. Depuis rassuré par son sélectionneur, Jalibert a par ses performances acquis une légitimité au sein du groupe France. Enfin, serait-on tenté de dire…