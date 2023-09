L'entraîneur de l'attaque du XV de France est revenu ce samedi matin sur les principaux enseignements du match inaugural face à la Nouvelle-Zélande, vendredi soir (27-13) : il nous parle de Julien Marchand, des performances de Matthieu Jalibert et Damian Penaud ou encore du rendement de ses troupes sous les ballons hauts et dans la discipline. Le bilan est, sans surprise, largement positif.

L’impact de la victoire

"C’était un match prestige qui marquait le début de notre compétition à domicile. C’est bien de l’avoir gagné. Dans le tableau de marche qui va nous amener à la rencontre face à l’Italie et on l’espère à un quart de finale derrière, on va avoir des semaines avec plus de sérénité pour continuer de travailler et de s’améliorer, physiquement et rugbystiquement. Entretemps, il y aura des oppositions complètement différentes face à l’Uruguay et la Namibie."

L’état de Julien Marchand

"On est en train d’attendre les résultats de Juju. On espère que ce n’est pas trop grave. Il y a déjà eu des blessures et on a parfois fait le choix de conserver les joueurs car c’est une compétition différente. On a encore deux talonneurs dans le groupe pour le match de jeudi prochain. Peato et Pierre sont à un très bon niveau de forme en plus, il n’y a pas de raison de s’affoler ni de se précipiter. Et après il y a des première ligne qui peuvent jouer talonneur. Sur la mêlée, il n’y aurait pas de souci, c’est plus au niveau du lancer qu’il y a à travailler si on prenait cette option. Sipili pourrait jouer talonneur, Cyril Baille aussi."

\ud83d\udd34 [INFO MIDI OLYMPIQUE] Le talonneur, sorti à la 12ème minute pour une blessure aux ischio-jambiers, sera out pour au minimum un mois. C'est un coup dur pour le #XVdeFrance qui perd un de ses cadres. \u274c



Le détail > https://t.co/NIVLQ9P5EM pic.twitter.com/ocaG1ijram — RUGBYRAMA (@RugbyramaFR) September 9, 2023

Pas une bonne première période

"À la mi-temps, on était tous conscients que l’on ne faisait pas un bon match. On était devant en étant pas très bons, pas assez collectifs, on ne faisait pas ce qu’on voulait faire en attaque et en défense. Ce qu’on a dit aux joueurs, c’est que l’on n’était pas satisfait. On leur a demandé de mettre plus d’énergie, d’être plus collectif et de se lâcher."

La qualité du jeu aérien

"On se doutait qu’après le plan très bien exécuté par les Australiens, les adversaires auraient identifié ce secteur. Ça leur donne de l’alternance, en plus, par rapport à notre très bonne défense : ils peuvent jouer des par-dessus, dans les angles, monter des ballons haut. On savait que l’on aurait ça à traiter et ça nous a permis de bien reposer les bases. Il n’y a pas que le travail des receveurs qui est en cause mais aussi la pression sur le jeu au pied au départ et l’escorte ensuite. Sur les duels aériens, nous avons été très très bons, notamment Thomas (Ramos) qui a quasiment excellé dans ce domaine. C’est un des points positifs du match d’hier."

Les finisseurs

"On sait que sur ce genre de matchs, comme ce sera le cas face à l’Italie et aux trois autres qu’il pourrait y avoir derrière, les parties se jouent dans les dix dernières minutes et se décident avec les finisseurs. C’est un statut difficile mais depuis quatre ans, on travaille là-dessus. C’est un rôle déterminant, cela s’est vu encore hier avec la rentrée de la première ligne et notamment Peato. Après, Tao a été excellent quand il est entré, avec son énergie, Paul Boudehent a joué comme il sait le faire, Arthur Vincent est venu colmater et amener son expertise défensive avec deux contests très importants, Max Lucu a fait part de cette capacité à être vite dans le match et Melvyn, avec sa rage, a marqué son essai. Ce sont ces joueurs-là qui nous feront gagner les matchs."

Encore un essai pour Damian Penaud

"Damian, c’est un athlète déjà. C’est un joueur qui, offensivement, arrive à bien se placer et à utiliser les situations. Mais on aimerait que Damian fasse plus : il y a deux situations de turn-over sur lesquels au lieu de passer le ballon, il se déplace et il perd un peu nos joueurs dans le circuit. Défensivement, il y a aussi des domaines dans lequel il peut s’améliorer. Ce qui est remarquable, c’est qu’il a encore marqué. Dans pas longtemps, il deviendra sûrement le meilleur marqueur de l’équipe de France. À l’âge qu’il a, c’est formidable. Mais il est à 70 % de ce qu’il peut faire."

L’état de fatigue des troupes

"Déjà, c’était un match le soir, qui plus est à 21h15, avec une première partie cantonnée au vestiaire et des joueurs qui n’ont pas pu s’aérer comme d’habitude. On l’avait travaillé et ça s’est plutôt bien passé. Il y avait aussi l’enjeu du match d’ouverture, avec le stress et les émotions que ça représente. Quand on est entré dans le stade, on a tous été surpris par la chaleur et le taux d’humidité. On n’avait que 24 minutes d’échauffement au lieu de 45. Tout ça a pesé sur les épaules des joueurs a créé cette fatigue. Sans compter l’intensité qu’il y a eue sur un tel match."

La prestation Matthieu Jalibert

"On est encore satisfait de son match. Il a été là où on l’attendait même s’il rate cette première pénaltouche. Globalement, on est très satisfaits de sa prestation. La défense fait partie de ce qu’on doit travailler, les connexions notamment mais ce qui s’est passé n’est pas de sa responsabilité. Sur la première situation, ça ne se joue pas à son niveau. C’est plutôt un travail collectif sur la vitesse de la montée car il y a des gars qui se perdent et qui créent des espaces."

La discipline des Bleus

"C’est un domaine déterminant pour gagner les grandes compétitions. Hier, on a été quasiment parfaits avec seulement quatre pénalités alors qu’il y a des situations où l’on a été poussé dans les retranchements, en étant même dans le dur par moments. Ces quatre pénalités prouvent le travail effectué par Jérôme Garcès mais aussi par les joueurs. Dans la haute intensité, ils se sont maîtrisés et ont joué juste."